Pamela Andersonová: úspěchy a zklamání silikonové krásky

Stačilo pět let oblékat červené plavky v oblíbeném americkém televizním seriálu Pobřežní hlídka a nový sexsymbol - Pamela Andersonová - byl na světě.

Pořádným sexappealem obdařená čerstvá pětatřicátnice Pam zažila za svůj relativně krátký život mnoho úspěchů, ale v posledních letech i zklamání. Jejím životem prošlo mnoho mužů, ten osudový, bubeník rockové skupiny Mötley Crüe Tommy Lee, se

však pro Pamelu stal prokletím. Pro fyzické týraní se s ním před čtyřmi roky rozvedla. Ještě než tak učinila, prostřednictvím tetovací jehly ji zřejmě neúmyslně nakazil hepatitidou C, která je nejtěžší formou žloutenkového onemocnění.

Ze šťastných chvilek s Tommym pocházejí nejen dva synové, o které se bývalí manželé soudí, ale také pravděpodobně Pameliny "nejuznávanější" scény před filmovou kamerou. Vyznavači tvrdého porna se mohou na internetu stát svědky jejich vášnivého vztahu. Videokazetu s nahrávkami totiž někdo zcizil z jejich domu.

Svatba Pam s Tommym šokovala před sedmi lety celý svět. Po čtyřdenní známosti se vzali v únoru 1995 na pláži v Mexiku. Pam v bikinách, Tommy v plavkových bermudách, oba s vytetovaným jménem toho druhého. Bleskovou svatbu Pam vysvětlila: "Vždy jsem byla pro rychlá rozhodnutí!" Od té doby média pravidelně referovala o jejich častých hádkách a fyzických soubojích.

Divoké manželství chtěla Pam ukončit v roce 1997, Tommy se ale vrátil. Definitivní rozchod nezachránil ani druhý syn. Pam požádala o rozvod v únoru 1998 poté, co na Tommyho zavolala policii. Tehdy jej obvinila, že ji napadl, kopal do zad a do břicha, když držela v náručí sedmitýdenního Dylana. Lee byl odsouzen na půl roku do vězení.

Andersonová se nikdy netajila svojí náklonností k mužům. "Nevydržím se na muže, který se mi líbí, jenom dívat. Nedám pokoj až do chvíle, kdy ho získám a zahrnu svojí nenasytnou, věčně neukojenou touhou," nechala se kdysi slyšet. Ale ani poslední Pamelin přítel, další muzikant Kid Rock, asi příliš štěstí kanadské rodačce nepřinese.

Nedávno sice oznámili zásnuby, na začátku června však zuřící Pamela plánovanou svatbu odvolala, neboť jí přetekla trpělivost s nadměrným pitím jejího nastávajícího. Pár dnů nato zasypala Kida vášnivými polibky, když přebíral cenu za nejlepší hudební videoklip. "Mám si ji vzít?" ptal se rocker rozbouřeného davu v přeplněné městské hale v Torontu. A fanoušci řvali "ano".

Silikonová kráska s horkou krví dokázala své pěkné tváře využívat už odmala. V den narození - 1. července 1967 - získala titul "stoleté dítě", neboť byla prvním dítětem narozeným v den 100. výročí kanadské nezávislosti. Náhodná fotka Pamely coby

děvčátka naslouchajícího četbě v knihovně zdobila všechny knihovny v kanadské provincii Britská Kolumbie. Během studií vynikala sportovními vlohami a - jako by tušila svou budoucnost - za motto závěrečného roku na střední škole si zvolila: "Válet se na kalifornských plážích".

Důležitým momentem v její kariéře byla další náhoda. Během zápasu amerického fotbalu ve Vancouveru v roce 1989 se její obličej a vnady, zvýrazněné obepnutým tričkem s nápisem pivovaru Labatt, objevily na dlouhou chvíli na obří obrazovce vřícího

stadiónu. Labatt ji posléze angažoval ve firemní reklamě a Pam se objevila na zdech barů a restaurací po celé Kanadě.

Díky popularitě z reklamní kampaně se Pam dočkala nabídky na titulní stranu Playboye a dodnes drží rekord jako nejčastější "covergirl" tohoto pánského časopisu. Filmová kariéra na sebe nenechala dlouho čekat. Malé role v sitcomech vedly k Pobřežní hlídce. První velká role ve filmu Barb Wire (1996) však nebyla příliš zdařilá. Většího úspěchu se Andersonová dočkala v seriálu V.I.P., který letos po čtyřech letech skončil.