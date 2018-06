Andersonová po faux pas v soutěži znovu tančila na ledě, změnila kostým

Měsíce tréninku a pak kvůli hlubokému dekoltu vyhazov. To byla cesta Pamely Andersonové soutěží Dancing On Ice. Po soutěži Andersonová neskrývala zklamání a touhu všem dokázat, že na ledě válí.

To se jí podařilo po pár týdnech, kdy ji jako hvězdného hosta pozvali do nizozemské verze soutěže. S partnerem Mattem Eversem předvedla skvělý tanec a ukázala, že když si nemusí hlídat dekolt, dokáže se na ledě pohybovat s grácií.

"Jsem šťastná, že jsem mohla ukázat tu choreografii a předvést Británii, jak má správně vypadat. Strávila jsem měsíce tréninkem," řekla Andersonová v nizozemské televizi.

Po vypadnutí ze soutěže se přitom zapřísahala, že už nikdy do žádné podobné show nepůjde. Dvakrát už totiž neúspěšně soutěžila i v americké obdobě StarDance.

"Už do toho nikdy nejdu. Ne. Je to naposled. Už nemohu být znovu v tomhle prostředí. Nevím, co dělám. Každý okolo mě mi vždycky říká, ať takové věci nedělám," řekla pětačtyřicetiletá herečka v pořadu This Morning.