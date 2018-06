Pamela Andersonová stáhla žádost o rozvod

Pamela Adersonová je přebornice v nastavování vztahů a návratech k exmanželům. Letos v lednu se provdala za Ricka Salomona, jehož zákonitou manželkou už byla před sedmi lety. Ale už v červenci se s ním chtěla opět rozvádět.

Čtrnáct dnů poté, co žádost o rozvod podala u soudu, se s ním opět láskyplně líbala na veřejnosti. Na konci srpna požádala soud, aby její žádost o rozvod ignoroval.

Pamela Andersonová a Rick Salomon dva týdny po podání žádosti o rozvod.

Ricka prý opět miluje a hodlá s ním strávit zbytek života. To je u ní trochu odvážné prohlášení a málokdo by si vsadil na to, že vztah vydrží aspoň do Vánoc.



Pamela Andersonová si Ricka Salomona brala poprvé v říjnu 2007. Rozešli se před Vánocemi téhož roku a v únoru toho následujícího je soud rozvedl. Tehdy se také vrátila k bývalému manželovi Tommymu Leeovi, s nímž má syny Brandona a Dylana.