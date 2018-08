Skupinového sexu jsem si moc neužila. Partneři žárlili, říká Andersonová

Scény, ve kterých běhala herečka po pláži s červeným plovákem a kolegou Davidem Hasselhoffem v roli záchranáře Mitche Buchannona, zůstanou navždy v myslích mnoha televizních diváků.



Vypadá to ale, že ani ve svých jednapadesáti letech se Andersonová nechystá zpomalit. Pro magazín Dazed nafotila aktuálně sexy plážové snímky, na kterých předvedla své opálené nohy.

Redaktoři magazínu dali čtenářům možnost zeptat se Andersonové na jakékoliv otázky. Odpovědi se pak objevily v tištěném vydání.

Jaký je váš názor na skupinový sex?, zněl jeden z odvážných dotazů. „Nemám žádnou pozitivní zkušenost se sexem ve třech a více lidech,“ odpovídá otevřeně Andersonová. „Všichni mí partneři byli až moc žárliví. Kromě jednoho, který snil o tom, že se bude moci koukat na to, jak si užívám sex s jinou ženou,“ vzpomíná herečka.

„Jsem až moc velká romantička. Pokud nejsem zamilovaná, sex si nedokážu užít,“ tvrdí modelka. „Sex není jen o tom se předvést. Je o intimitě a sdílení tajemství,“ dodává Andersonová.

Další z dotazů zněl, jaké to je být sexsymbolem. „Pokud mě někdo vynáší na piedestal, je to to nejhorší, co se může stát. Dokonalost muže odrazuje v tom smyslu, že se pak cítí méněcenně a hledají zájem a pozornost jiných žen“, myslí si herečka.

„Přála bych si, aby se ke mně muži chovali jako k normální holce. Chci se jen tak procházet po ulici, držet se za ruce, líbat se a smát. Většina mužů se tak ale ke mně nedokáže chovat,“ lituje Andersonová.



Jedna z otázek byla i na téma vydržování. Je v pořádku mít někoho takového, kdo za vás všechno zaplatí výměnou za společné chvilky v posteli? „To nedokážu říct,“ odpovídá modelka.

„Jsem člověk, který dokáže mít v jednu chvíli jen jednoho partnera. Ale takových mužů je spousta. Já osobně se ale nedokážu milovat s někým, kdo mě fyzicky nepřitahuje. Žádné peníze nebo dárky mi za to nestojí,“ zakončuje Andersonová.