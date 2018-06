Pamela Andersonová: Oběti Harveyho Weinsteina věděly, do čeho jdou

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka tyto ženy obvinila z pokrytectví, protože podle ní moc dobře věděly, do čeho jdou, a prodávaly se za vytoužené role. Když se proslavily, přispěchaly s obviňováním.

„Když jdete s někým sama na pokoj v hotelu, tak asi víte, o co jde. Agenti měli případně s nimi někoho poslat,“ řekla Pamela Andersonová.



O skandálech v Hollywoodu herečka kriticky mluvila s moderátorkou Megyn Kellyovou pro pořad Today televize NBC. Samozřejmě tím Weinsteinovy oběti pobouřila. Herečka pak svá stanoviska dovysvětlovala na vlastním blogu.

„Neřekla jsem, že si ty ženy zasloužily zneužívání nebo že prasata jako Weinstein by neměla být potrestána. Právě naopak, já sama jsem si řekla, že je Weinstein sexistické prase a tyran. Takže tady neobviňuji oběti, ale dívám se na ten problém z úhlu žen, které jsou si vědomy určitých problémů a jak si jich všimnout a bojovat s nimi,“ napsala Andersonová na svou obhajobu.

„Je to zcela pokrytecké, když tohle ignorujeme. A nikomu nepomůže ignorovat realitu ve společnosti, v níž žijeme. Příčiny toho problému a jeho řešení jsou složité a ženy, které nežijí v utopistické bublině, si to musejí uvědomovat, o co jde. A to je to, co jsem zdůraznila,“ dodala.

Pamela na záběrech z focení kalendáře (12/2014):