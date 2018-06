Pamela udržuje tělo tancem, předvedla ho v prádle i slavných plavkách

Pětačtyřicetiletá Pamela Andersonová svou postavu udržuje teď hlavně tancem. Spolu s dalšími hvězdami totiž účinkuje v soutěži Dancing with the Stars: All Stars.

Fotku v prádle umístila na Twitter krátce před začátkem show. "Nejsem připravená. Čeká mě ještě tolik práce, tolik učení. Tohle je začátek něčeho krásného. Miluji to," napsala o taneční soutěži.

Pamela Andersonová se po letech znovu proběhla jako záchranářka z Pobřežní hlídky.

Na svém profilu zveřejňovala téměř denně jak probíhají zkoušky, jakou má trému a co ji čeká.

Do výběru hvězd, které se už soutěže předtím zúčastnily, se kromě Pamely dostala i Kirstie Alley, která minule díky soutěži hodně zhubla a nyní věří, že to bude mít stejný efekt.

Je to poprvé, co se tvůrci rozhodli přivést zpět na parket hvězdy z minulých sezon. Vzhledem k tomu, že už nejsou v tanci takoví nováčci, jsou k nim porotci daleko přísnější.

Andersonová při svém prvním účinkování v soutěži vypadla jako šestá. Kirstie Alley to dotáhla dál, probojovala se až do finále.