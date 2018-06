Pamela Andersonová: Zneužívala mě chůva a několikrát mě znásilnili

Pamela Andersonová o svém dětství promluvila na akci své vlastní nadace pomáhající ohroženým zvířatům před dvěma stovkami hostů.

"Neměla jsem snadné dětství, i když jsem měla milující rodiče. Od šesti let mě zneužívala chůva," přiznala podle deníku Daily Mail Andersonová.

To byl ale teprve začátek. Ve dvanácti letech byla prý znásilněna. "Šla jsem do domu k příteli kamarádky a jeho starší bratr se nabídl, že mě naučí vrhcáby, což vedlo k masáži zad, která vedla k znásilnění. Moje první heterosexuální zkušenost. Jemu bylo 25 let a mně bylo 12," šokovala Andersonová hosty.

Mladá Pamela Andersonová v reklamě na nápoj

Na střední škole prý zažila dokonce hromadné znásilnění. "Můj přítel se rozhodl, že bude zábavné, když mě znásilní šest jeho kamarádů. Chtěla jsem zmizet ze světa," řekla Andersonová.

Od té doby měla prý problém věřit lidem, takže se upnula na zvířata. To je důvod, proč založila nadaci na pomoc ohroženým zvířatům.

Hosté prý byli překvapeni její otevřeností, ale ocenili, že měla odvahu se svěřit.