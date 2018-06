Pamela Andersonová požádala o rozvod, pak si to rozmyslela

V žádosti o rozvod, kterou podala v pátek v Los Angeles, uvedla čtyřicetiletá Andersonová jako důvod rozchodu s Rickem Salomonem nesmiřitelné rozpory.

V pondělí si ale herečka do svého internetového deníku napsala: "Řešíme to." Více to neupřesnila a její zástupce se odmítl k věci vyjádřit.

Podle internetového serveru TMZ byl rozvod zrušen. S odvoláním na nejmenovaný zdroj blízký manželskému páru sever uvádí, že "to byl velký boj, ale usmířili se". TMZ také přinesl fotografii Andersonové a Salomona při společném nákupu, který údajně podnikli minulý víkend.

Devětatřicetiletý Salomon a Andersonová se vzali 6. října v Las Vegas. Pro oba je to třetí manželství. Andersonová byla nejprve provdána za bývalého bubeníka skupiny Mötley Crüe Tommyho Leea. Má s ním dvě děti, ale rozvedli se po třech letech manželství v roce 1998. Druhé manželství s Kidem Rockem trvalo jen něco přes tři měsíce.

Salomonovými předchozími manželkami byly herečky Shannen Dohertyová a Elizabeth Dailyová. Určitou dobu ale také chodil s herečkou a dědičkou hotelového impéria Paris Hiltonovou. Spolu natočili soukromé erotické video One night in Paris (Jedna noc v Paříži), které se dostalo na internet.