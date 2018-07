Pamela Andersonová: Soukromé porno mi zničilo manželství s Tommym Leem

Andersonová dodnes lituje, že se s bývalým manželem Tommym Lee při sexu natáčeli. Zveřejnění porna prý zničilo jejich manželství. Porno se dostalo do rukou veřejnosti už v roce 1995. O tři roky později se Pamela a Tommy, kteří spolu mají dvaadvacetiletého Brandona a dvacetiletého Dylana, rozvedli.

„Myslím, že jsem byla v Guinnessově knize světových rekordů jako nejstahovanější celebrita ještě před tím, než to video zveřejnili. Mělo to zničující následky a rozložilo to naše manželství. Bylo velmi těžké to překonat,“ říká Andersonová.

„Bylo to velmi náročné období pro mou rodinu, mé děti, pro všechny. S Tommym jsme si tehdy natáčeli vše, páni, byli jsme nazí! A někdo to splácal dohromady, nazval to nějak a vydal. Bylo to dost trapné,“ stěžuje si bývalá hvězda Pobřežní hlídky.

Andersonová věří, že s Tommym určili trend, který pak následovaly další celebrity. A stejně jako jí i Paris Hiltonové to dost negativně ovlivnilo život. „Byl to téměř nový způsob, jak se stát slavným. Všechno jsou to velmi milí lidé a vím, že ke mně tehdy vzhlíželi, ale nikdy to neměli dělat,“ dodala Andersonová v rozhovoru pro deník The Beast.