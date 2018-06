Andersonová: Playboy byla univerzita, kterou jsem absolvovala se ctí

„Playboy byl mou univerzitou, vždy říkám, že jsem to celé absolvovala se ctí,“ přiznala blonďatá kamarádka Juliana Assange.



O autora kontroverzních Wikileaks teď pečuje na ambasádě v Londýně. Chodí ho tam navštěvovat a nosí mu dobroty. Také proto se spekuluje, že je pojí víc než přátelství.

„Poznala jsem ho díky Vivienne Westwoodové, která nás chtěla seznámit. Pak jsme se začali vídat každý měsíc a teď se vídáme ještě častěji. Myslím, že je jedním z nejdůležitějších lidí na světě, a taky si myslím, že dělá historické věci, je to velmi důležité. Je odvážný a obětoval se nám velice, každému občanovi. Osobně jsem s ním prožila mnohem více stimulujících rozhovorů než s kterýmkoli z mých manželů a milenců. Naším cílem nebylo se do sebe zamilovat. Ty pomluvy mi ale lichotí. Myslím, že bych byla velmi dobrou první dámou. Kdybych si měla vybrat světového vůdce, po jehož boku bych chtěla stát a jehož podporovat, byl by to Julian Assange,“ prohlásila Pamela.

Blondýnka se v časopisu Playboy poprvé objevila v roce 1989. Díky tomu také dostala roli v seriálu Pobřežní hlídka. Na obálce se objevila celkem třináctkrát. V minulosti prohlásila, že kvůli synům lituje pózování pro časopis, ale nyní tvrdí, že ji Brandon (19) a Dylan (17) podporují.



Andersonová nikdy neměla problém s odhalováním svých křivek: