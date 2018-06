Pamela to pořád umí rozjet, opila se v klubu a chtěla se svlékat

Bývalá hvězda Pobřežní hlídky je matkou dvou teenagerů, ale chová se spíš jako jejich starší sestra.

Do nočního klubu ve Francii si vyrazila na vysokých podpatcích a v bílé košili. Původně to vypadalo, že na sobě nic jiného nemá a nebýt dokonalého make-upu, zdálo by se, že si Pamela do klubu odskočila přímo z postele. Až když vystoupila na pódium, ukázalo se, že šortky přeci jen má.

Nejdřív to vypadalo, že Pamela Andersonová přišla jen v košili.

Pamela si pak večírek náležitě užila. Posilněna alkoholem se chtěla svlékat, nakonec ji ale přemohla únava.

Blonďatá sexbomba je právě na výletě po Evropě. Kromě Francie navštíví Německo, Švýcarsko a Rakousko. Na pár dní by se chtěla zastavit i v Londýně, aby se podívala na olympiádu.

Pamela Andersonová se ve francouzském klubu společensky unavila. Podobě dopadla i minulý týden po party v Beverly Hills.

V září bude Andersonová znovu tančit v Dancing With The Stars. Soutěž totiž chystá Allstar show. Pamela se objevila v desáté sérii a držela se poměrně dlouho. Vyřadili ji až jako šestou.

"Těším se, až začnu. Tanec mi opravdu pomáhá," napsala Pamela na svůj Twitter s tím, že zkoušky začnou na konci srpna, takže teď je čas dostat se do kondice.

Do té se ale od té doby dostává spíš tančením po klubech se skleničkou v ruce. Zahraniční média přinesla v posledních týdnech několik fotek, kde je Andersonová společensky unavena.