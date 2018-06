Pamela Andersonová odmítá botox: Nepoznávám se po něm

„Je to tak, jak to je. Navíc já si připadám, jako bych pořád mládla,“ prohlásila Andersonová.

Pomáhat si botoxem, jak je v současné době moderní, odmítá. „Jsem ta poslední, co by zkoušela botox, ale udělala jsem to. Měla jsem pocit, jako by se mi oči propadly do hlavy a to natolik, že jsem už nevypadala jako já. Rozhodně nejsem pro tyhle věci,“ řekla blond sexbomba, která se ovšem umělým zásahům v minulosti nebránila, ostatně silikonové poprsí mělo značný vliv na její úspěch.

Teď ale Andersonová prosazuje zdravý životní styl, který prý jediný udrží mládí a krásu. „Jsou věci, které nám mohou pomoci. Někteří lidé ale zajdou příliš daleko. Já tím nejsem posedlá. Moje matka vypadá skvěle a já obdivuji Jane Fondovou nebo Brigitte Bardotovou. Je to jako staré rčení: Krása vychází zevnitř,“ prohlašuje herečka, která svou kariéru postavila právě na nedosažitelném vzhledu štíhlé blondýny s obřími ňadry.

“Jde o to být spokojený s tím, co máte a dělat pro sebe to nejlepší. Dobré věci vás udržují mladé,“ doporučuje Andersonová.