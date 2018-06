Pamela Andersonová navrhla kolekci punčoch, sama je i předvádí

Jedny punčochy Pamely Andersonové stojí v přepočtu 600 korun. Jsou černé s puntíky nebo se švem na zadní straně, další mají růžový lem.

Andersonová se do žádné extravagance nepustila. Všechny punčochy mají ale vyšitý její podpis, a to podle mluvčího značky Secrets in Lace stačí. "Tato spolupráce je perfektní. Pamela Andersonová vyzařuje sex-appeal a její řada punčoch není výjimkou. Dobře ví, jak si pohrát se svými přednostmi a tato řada je toho důkazem," míní mluvčí.

Provokativní snímky v prádle ukazují Andersonovou stejně sexy, jako byla před dvaceti lety. Jak moc k tomu pomohla retuš, se zřejmě nedozvíme. Andersonová se ale dušuje, že umělé zásahy nepotřebuje a brání se i botoxu.

Pamela Andersonová v civilu

"Nikdy jsem si nedala botox. Nemám ráda tyto věci na obličej. Děsí mě. Lidé, co to mají, vypadají všichni stejně. Myslím, že budu prostě stárnout. Nikdy jsem nebyla nejkrásnější člověk a nemyslím si, že potřebuju honit mládí," prohlásila silikonová kráska.