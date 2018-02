Pamela Andersonová: Na menopauzu je nejlepší mladší milenec

„Uvařila jsem večeři a nikdo nepřišel. Byla jsem osamělá a měla pocit, že jsem skončila. Měla jsem syndrom prázdného hnízda, všechny druhy syndromů. Hormony! Návaly! Změny nálad! Všechno to na mě přicházelo. Věděla jsem, že se něco mění. Rozhodně teď cítím změnu, myslím, že jsem na začátku menopauzy, nebo jak se tomu říká. Byla jsem velmi emocionální, poetická, velmi temná a zasněná,“ tvrdí Pamela Andersonová.

Herečka také přiznala, že si partnera našla mimo jiné i proto, aby se doma necítila moc osamělá. Nyní už několik měsíců žije s francouzským fotbalistou Adilem Ramim (32). Potkali se loni v Monaku na Velké ceně a od té doby spolu randí.

Po osmi měsících jsou oba zamilovaní a spokojení. Andersonová se dokonce kvůli fotbalistovi odstěhovala z Miami do Marseille. Věkovým rozdílem se ani jeden vůbec netrápí. Adil prý totiž stále nevěří, že je mezi nimi 18 let.

„Řekl mi: Hhele, musí ti být třicet, ne padesát. Ukaž mi řidičák, to není možné, to není možné! Jsou spousty holek mladších než ty, jak to děláš?“ prozradila Andersonová listu Daily Mail s tím, že je mezi nimi neskutečná souhra a nejradši mluví řečí těla.

Pamela Andersonová měla tři manžely, přičemž posledního si vzala dvakrát. S prvním manželem, hudebníkem Tommym Lee, má herečka dva syny. Manželé se nechvalně proslavili domácím pornem, které jim někdo ukradl a objevilo se na internetu. Vzali se v roce 1995 a rozvedli o tři roky později.

Druhým manželem Pamely Andersonové byl hudebník Kid Rock. Dvojice před svatbou několikrát zrušila zásnuby. A pouhé čtyři měsíce po svatbě se pár v roce 2007 rozvedl.

Třetí svatbu měla Andersonová s profesionálním hráčem pokeru Rickem Salomonem. Vzali se v říjnu 2007, rozešli se však dva měsíce po svatbě. Pak se znovu dali dohromady, ale v únoru 2008 bylo jejich manželství zrušeno. Znovu se vzali na počátku roku 2014, ale už v létě herečka požádala o rozvod a v dubnu 2015 už byla zase svobodná.

Andersonová se předvedla v prádle v adventním kalendáři (prosinec 2014):

