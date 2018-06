Pamela Andersonová má už datum svatby!

Kid ani Pamela to zatím nepotvrdili, nicméně Kid se dal slyšet, že svatba bude "zcela tradiční ceremonie, v bílých šatech, se spoustou chutného jídla, s hezkou výzdobou, za přítomnosti přátel a rodiny".



Není to tak dlouho, co snoubenci uváděli, že jejich svatba se bude konat přímo na Kidově koncertě. Říkali, že lístky už jsou v prodeji a že každý, kdo chce, může vidět na vlastní oči svatbu Pamely a Kida.



"Pamela a já jsme do sebe velmi zamilovaní a velmi dobře spolu vycházíme. Už se nemohu dočkat, až se staneme rodinou oficiálně," řekl Kid.

Rock také naznačuje, že bude lepším otcem Pameliným dětem, šestiletému Brandonovi a čtyřletému Dylanovi, než je jejich skutečný otec, Pamelin exmanžel Tommy Lee.



"Jako otec jsem jednička. Já sám vychovávám šestiletého syna. A perspektivně vychovávat Pameliny děti mi nenahání strach. Umím to a už jsem tím zcela zaujat. Tommy je vynikající otec v záři reflektorů, ale běda, když kamery zhasnou," poznamenal Kid Rock.



Pamela Andersonová Pamela Andersonová se synem Brandonem a Dylanem Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Liz Hurleyová a Pamela Andersonová Pamela Andersonová se svým přítelem a zpěvákem Kid Rockem na ceremoniálu 29. ročníku Amerických hudebních cen v losangeleské hale Shrine Auditorium.