Pamela Andersonová lituje focení pro Playboy kvůli svým synům

Pamela Andersonová říká, že když se nechala fotit pro pánský erotický časopis, uvažovala sobecky a chtěla si tím zvednout sebevědomí. Nikdy nepřemýšlela, co by to do budoucna mohlo způsobit jejím synům. A nepřemýšlela nad tím zřejmě ani podruhé, potřetí a dokonce ani pojedenácté. Naposled pro Playboy fotila před čtyřmi lety, kdy bylo jejím synům třináct a dvanáct let.

Její nyní sedmnáctiletý Dylan a o rok mladší Brandon kvůli tomu zažili ve škole šikanu.

"Když se z mých dětí stali teenageři, bylo to pro ně těžké. Museli bojovat se šikanou a některé děti je kvůli tomu škádlily. Lituji čehokoli, co jsem v minulosti udělala, kvůli čemu se museli cítit nepříjemně nebo trpět," přiznala Andersonová v rozhovoru pro britský list Daily Star.

Silikonová blondýna však tvrdí, že všechno zlé je k něčemu dobré, a útoky zvenčí je posilují jako rodinu.

"Je to náš život, milujeme se navzájem a jsme si velmi blízcí, prošli jsme si spoustou věcí. Hodně nás to sblížilo a posílilo nás to jako rodinu," dodala americká herečka.

Její synové se ostatně museli smířit už i s horšími věcmi, než jsou nahé snímky, za které dostala jejich matka dobře zaplaceno. Na internet se dostala nahrávka domácího porna z roku 1995. Chlapci tak mohli vidět své rodiče přímo v akci (více čtěte zde).