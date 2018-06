Pamela Andersonová laškovala s exmanželem, došlo i na žhavé polibky

Andersonovou s frontmanem metalové skupiny Motley Crue přistihl deník The Sun v klubu Body English v Las Vegas. Pár se ve městě objevil poté, co Motley Crue odehráli svůj koncert v hale The Joint. Po celou dobu se manželé oddávali mazlení a žhavým polibkům nebo si navzájem okusovali náhrdelníky vyrobené ze sladkých bonbonů.

"Celou noc se líbali a ochutnávali si svoje sladké náhrdelníky. Později pokračovali na další party do Vince Neil's Paradise Tower," uvedl pro deník svědek, který byl ve stejné době také v klubu.

Lee a Andersonová se vzali v roce 1995 a obřad se odehrával na pláži, kde na sobě svatebčané měli pouze plavky. Rozvedli se po třech letech bouřlivého společného života, během kterého si pořídili dva syny, Brandona a Dylana. Andersonová se poté vdala ještě dvakrát. V roce 2006 si vzala rockera Kida Rocka, se kterým však manželství vydrželo pouze čtyři měsíce.

V roce 2007 vstoupila do manželství s Rickem Solomonem, jenž se proslavil svým vztahem s hotelovou dědičkou Paris Hiltonovou a především pak pornografickým videem One Night Paris, které zachycuje jejich sexuální život.

I když od rozvodu Andersonové s Leem uplynulo už jedenáct let, bývalí manželé k sobě stále mají blízko a pokusů o návrat proběhlo hned několik, všechny však až doposud skončily opětovným rozchodem.