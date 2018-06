Pamela Andersonová shodila svou blond hřívu, chce prý začít nový život

Pamela Andersonová maraton po boku bratra Gerryho dokončila a pomohla tak získat finance na obnovu Haiti. Hvězda Pobřežní hlídky také přiznala, že znova žije se svým bývalým manželem Rickem Salomonem. A jejich vztah označila za "nejlepší přátelství s výhodami".

V talkshow Ellen DeGeneresové pak šestačtyřicetiletá hvězda na otázku, co ji inspirovalo k tak radikální změně image, odpověděla: "Říkala jsem si, že mé vlasy prožily svůj život. A já jsem ho tak nějak chtěla hodit za hlavu a začít znova. A napadlo mě, že by to prospělo také při maratonu. A bylo to."

Andersonová rovněž přiznala, že maraton by bez bratrovy pomoci asi nedokončila. "Posledních pět mil (osm kilometrů) bylo jako porod. Jako když vám říkají, že máte běžet, zatímco rodíte. Hrozně to bolelo. Hlavě kyčle. Nevím, jestli mají ženy takto běhat, zvláště po porodu," dodala Pamela Andersonová, která chce s novou životní kapitolou hlavně vyřešit své finanční problémy.Dluží totiž obrovské sumy na daních.

Pamela Andersonová uběhla newyorský maraton (3. listopadu 2013).

"Dům mě totálně vysál finančně a nevěděla jsem, jak to zvládnout. To se stává v Hollywoodu spoustě lidí. Byly to velmi stresující roky. Pořád dlužím na daních, ale pracuju na tom. Platím to měsíčními splátkami. Měla jsem se svým bývalým byznys manažerem problém. Nechci nikoho obviňovat. Chci to hodit za hlavu a jít dál," svěřila Pamela listu The Sun.