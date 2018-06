I husy mají svá práva, říká Andersonová inspirovaná Bardotovou

„Primární kulturní obraz francouzské kuchyně je násilné krmení a zabíjení asi 80 milionů kachen a husí každý rok. Jako Kanaďanka se stydím za to, že se děje brutální zabíjení tuleňů. A proto mám pochopení pro mnoho Francouzů, kteří také cítí hanbu a smutek za to, co se v jejich zemi děje těm přátelským a společenským ptákům,“ prohlásila Andersonová.

Herečka už řadu let bojuje za práva zvířat. Je veganka a několikrát byla tváří kampaně organizace PETA. Její velkou inspirací je francouzská herečka Brigitte Bardotová, která je proslulá svým vztahem k zvířatům.

„V roce 1977 Brigitte Bardotová přišla do Kanady, aby přitáhla mezinárodní pozornost k vraždění tuleních mláďat. Bylo mi tenkrát deset let, ale přesto mě inspirovala k aktivnímu odporu proti surovému zacházení s tuleni a poznání, že zvířata musí mít právo na to, aby nebyla člověkem krutě týrána,“ řekla.

Při produkci foie gras je ptákům zavedena několikrát denně do žaludku sonda, kterou je jim vpravena krmná směs v množství větším, než je potřebná denní nutriční dávka. Proto musí játra více pracovat a zvětšit objem. Jaterní tkáň kvůli energeticky bohaté stravě a neustálému překrmování degeneruje a je nahrazována tukovou tkání. Játra tak získávají svoji charakteristickou žlutorůžovou barvu. Pro dosažení větší účinnosti krmení mají husy a kachny omezený pohyb buď malým životním prostorem, nebo zakopáváním větší části těla do země.