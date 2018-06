Pamela Andersonová je zase sama, do společností chodí se synem

Na premiéru filmu Gunman přišla Andersonová jako diva 70. let ve zlatých zavinovacích šatech a kratším sestřihu s ofinou. Doprovod jí dělal její osmnáctiletý syn Brandon. Ten se na to vyfikl stylově a užíval si pózování před fotoaparáty. Do černého saka si vzal černou průsvitnou košili s delším zadním dílem a obul botasky se zlato-červenými kovovými detaily. Otcem Brandona je exmanžel Andersonové Tommy Lee, s nímž má herečka ještě syna Dylana.

Současný manžel Rick Salomon už ji na akce nedoprovází delší dobu. Žádost o rozvod s ním podala herečka už potřetí v životě. Poprvé se rozvedli před osmi lety. Loni v lednu se znovu vzali a za půl roku se chtěli rozvést. Žádost ale Andersonová loni v srpnu stáhla a chtěla manželství dát ještě šanci. V únoru ale přistála u soudu žádost znovu. Jako důvod uvedla Andersonová obligátní „nepřekonatelné rozdíly.“

Salomon, který je profesionálním pokerovým hráčem, zažádal sám o anulování sňatku. Soudci to zdůvodnil tak, že ho Andersonová dohnala do chomoutu lstí. Anulování místo rozvodu žádá také proto, aby nemusel herečce nic platit. Má totiž trojnásobně větší majetek než jeho žena.