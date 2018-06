Pamela Andersonová: Chci stárnout bez plastických operací

Andersonová odmítá zkrášlovací operace a také botox. Plastiky byly, podle ní, populární hlavně v osmdesátých letech, teď by už do toho prý nešla.

"Dnes si lidé nechávají píchat botox a podobně, což mě nezajímá. Každý mi říká, že bych to mohla vyzkoušet, ale je mi to jedno. Chci vidět, jak budu vypadat, když budu stárnout," řekla pro magazín New! Andersonová.

Pamela Andersonová s make-upem a bez něj

Přestože se už nechce spoléhat na plastické chirurgy a chce stárnutí nechat volný průběh, přibývající věk ji trochu trápí.

"Někdy si pomyslím: Proboha, je mi 44, co bude dál? Padesátka se blíží. Ale myslím, že se toho nemusíte obávat," dodala.

Sedmnáctiletá Pamela Andersonová na střední škole Herečka jako C.J.Parkerová v seriálu Pobřežní hlídka Andersonová si po letech oblékla plavky z Pobřežní hlídky

Herečka si ještě před začátkem své kariéry a focením pro Playboy nechala zvětšit prsa, upravit nos a rty. V roce 1999 si nechala silikonové implantáty vyjmout, ale o pár let později si poprsí opět nechala zvětšit.

Andersonová má dva syny, patnáctiletého Brandona a třináctiletého Dylana. Jejich otcem je hudebník Tommy Lee.