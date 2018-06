Pamela Andersonová a Lionel Richie dluží na daních statisíce dolarů

Pětačtyřicetiletý hollywoodský herec Wesley Snipes byl odsouzen na tři roky do vězení. Neplatil totiž daně a pokladně...

Americký herec Nicolas Cage se topí v dluzích. Došlo to tak daleko, že exekutoři v aukci vydražili jeho dva domy....

Pamela Andersonová na věk nehledí. Pořád si připadá sexy, a když se napije, chce se svlékat. To předvedla v nočním...

Pamela Andersonová má stejně sexy tělo, jako když točila Pobřežní hlídku. Dokázala to během natáčení reklamy, kvůli níž...

Pamela předvedla roznožku, z taneční soutěže ale vypadla jako první

Pětačtyřicetiletá Pamela Andersonová je první celebritou, která vypadla z nové řady soutěže Dancing with the Stars: All...