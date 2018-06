Andersonová: Synové o mém domácím pornu vědí díky blbému internetu

"Nevím, jestli to viděli, ale vědí o tom. Vědí o všem. Hloupý internet. Nevím, proč to všechny tak zajímá," řekla šestačtyřicetiletá Andersonová pro magazín Elle.

Andersonová má s hudebníkem Tommym Lee osmnáctiletého Brandona a o dva roky mladšího Dylana. Nahrávka domácího porna hvězd zmizela z jejich domu v roce 1995. Pár se kvůli jejímu šíření soudil se společností Entertainment Group (IEG) a po pěti letech vysoudil odškodné v přepočtu téměř 30 milionů korun.

Blondýnka se nedávno podruhé provdala za producenta Ricka Salomona a ostříhala své dlouhé lokny (více zde).



"Nejdřív jsem si myslela, že vypadám jako moderátor Anderson Cooper nebo hudebník Q-Tip nebo tak něco. Ale teď se cítím opravdu silná," dodala. "Myslela jsem, že bude divné mít sex s krátkými vlasy, ale pak jsem se do toho dostala."

Andersonová, kterou proslavil seriál Pobřežní hlídka, promluvila také o kariéře playmate. Několikrát fotila pro Playboy Hugha Hefnera.

"Vzal mě do rezidence v Bel-Air, kde měl čínskou služku zpívající operu a já jsem řídila bentley. Můj přítel přišel a ptal se: Co se děje? Proč žiješ v tomto sídle? Řekla jsem: Není to to, co se stane, když se lidé přestěhují do LA?" prohlásila herečka a modelka.