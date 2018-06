Pamela Andersonová: Nikdy jsem se necítila dost hezká na modelku

„Právě jsem podepsala smlouvu s agenturou Next Modeling na reklamy a vystoupení. Je to legrační. Nikdy jsem se necítila dost hezká na to, abych byla modelkou. Myslím, že vyvolávám emoce tím, jak vypadám. Ne jako kráska, ale jako rozpustilá mladá rošťačka,“ řekla Andersonová magazínu Parade.

Blondýnka věří, že důležitější než hezký obličej a postava je vnitřní krása.

„Vím, že je to možná klišé, ale věřím tomu. A myslím, že je to něco, co trvá věčně,“ prohlásila.

Andersonová se poprvé v Playboyi objevila v roce 1989 a pak ještě několikrát. Díky pózování pro pánský magazín získala svoji nejslavnější roli plavčice CJ Parkerové v seriálu Pobřežní hlídka.

Herečka v minulosti přiznala plastiky prsou, ale také úpravy obličeje. Nyní ale prohlašuje, že se na stárnutí těší.

„Nechci honit mládí. Chci zestárnout. Chci si vychutnat všechna období svého života. Jen se nechci toho bát. Myslím, že v tomto odvětví jste obklopeni spoustou strachu ze stárnutí a pomíjivosti krásy. Řekla jsem si, že jsem vlastně šťastná, protože jsem nikdy neměla pocit, že vypadám skvěle,“ dodala.

Pamela jako sexy symbol v loňském adventním kalendáři