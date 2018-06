Pamela Andersonová na novou Pobřežní hlídku nakonec kývla

„Nevím. Nemám ráda předělávky televizních seriálů a tak nějak bych to chtěla nechat tak, jak to bylo a jak si mě všichni pamatují. Nevím, jestli se chci vrátit do Pobřežní hlídky a být tam stará bába pracující někde za pultem,“ řekla Andersonová magazínu Harper’s Bazaar v březnu.

Jedna z hlavních mužských hvězd filmu Dwayne Johnson, který hraje záchranáře Mitche Buchannona, se na Instagramu pochlubil společnou fotkou s Pamelou a potvrdil, že se nakonec v Pobřežní hlídce přece jen objeví.

„Ona světu představila CJ Parkerovou a stala se jednou z nejznámějších postav své generace v nejúspěšnějším televizním seriálu všech dob. S potěšením vítám Pamelu Andersonovou, nádhernou jako vždy, v našem obsazení Pobřežní hlídky. Nemohli jsme natočit tento film bez tebe. Vítej doma,“ napsal Johnson k fotce.

Andersonová hrála CJ Parkerovou v seriálu Pobřežní hlídka 10 let. Její roli převzala v novém filmu herečka a modelka Kelly Rohrbachová (26). V epizodní roli se objeví také David Hasselhoff, tedy původní Mitch Buchannon (více zde).



Televize původně seriálu z prostředí záchranářů moc nevěřila a zrušila ho po první sérii v roce 1989. Hasselhoff se však nevzdal a o dva roky později seriál oživil. Herec a producent nejdříve odkoupil od televize práva na Pobřežní hlídku za jeden dolar za epizodu. Pak se příběhy Mitche Buchannona a jeho kolegů a kolegyň v červených plavkách divákům zalíbily a natočilo se dalších deset sérií. Dokonce mají zápis v Guinnessově knize rekordů jako nejsledovanější televizní seriál v historii, když ho viděla více než miliarda lidí.