Vyléčila jsem se z hepatitidy C, chlubí se Pamela Andersonová

Hepatitida C Infekční onemocnění, které postihuje především játra. Toto onemocnění způsobuje virus hepatitidy C (HCV). Hepatitida C často není doprovázena žádnými příznaky, chronická infekce však může vést ke zjizvení jater a po mnoha letech až k cirhóze. V některých případech dochází u osob s cirhózou k selhání jater, rakovině jater či ke značnému zduření žil jícnu a žaludku, což může vést až k vykrvácení a smrti. Hepatitida C se přenáší primárně krví při nitrožilní aplikaci drog, používáním nesterilních zdravotnických pomůcek a krevní transfúzí. Na světě žije odhadem 130 - 170 milionů osob infikovaných hepatitidou C. Zdroj: wikipedia.org