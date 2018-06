Paltrowovou povede k oltáři Spielberg

Své vztahy se tak Gwyneth a Chris chystají uzákonit, ale podle svých slov nespěchají. Prý až v příštím roce.

Jisté je, že Gwyneth povede k oltáři režisér Steven Spielberg, jehož poslední film Chyť mě, když to dokážeš, slaví právě úspěch v českých kinech.

Známý režisér byl blízkým přítelem otce Gwyneth. Navíc to byl právě on, kdo dal začátkem 90. let začínající herečce Paltrowové "přípravu na život" a stal se fakticky jejím kmotrem.

Mimochodem, osudové rozhodnutí o svatbě padlo vskutku chvatně. Chrisovi se na turné po USA tak stýskalo po Gwyneth, která natáčela nový film The World of Tomorrow, že jí neustále telefonoval. A nakonec ji požádal o ruku - po telefonu.

Herečka Gwyneth Paltrowová se s Chrisem Martinem seznámila loni na večírku v New Yorku a od té doby se třicetiletá filmová hvězda a pětadvacetiletý muzikant nerozešli.

Znalci tvrdí, že Gwyneth a Chris se navzájem přitahují i díky svému nepřetržitému zájmu o zdravý způsob života. Herečka je vegetariánka a rocker v každém rozhovoru zdůrazňuje, že na rozdíl od svých kolegů nebere drogy a nepije alkohol.

Přítelkyně Paltrowové tvrdí, že Gwyneth je s Chrisem šťastná a líbí se jí Chrisovo vzdělání a dobré způsoby.

Martin vyrůstal na starém anglickém panství a chodil do soukromé chlapecké školy. "Nemám za sebou kriminální minulost, nepiji, nekouřím, neberu drogy. Nelze mě srovnávat s hudebníky ze Sex Pistols," řekl novinářům.