Paltrowovou podrazila vlastní matka

Při tiskové konferenci, která byla věnována propagaci jejího nejnovějšího filmu Meet The Fockers, totiž jednašedesátiletá Blythe Dannerová neodolala a začala se chlubit snímky své vnučky.

"Moje dcera si sice nepřála, abych je veřejně ukazovala, ale jak bych to mohla neudělat? Jako babička si to přece mohu dovolit," řekla podle listu The Sun přítomným početným zástupcům médií a pyšně fotografie nastavila jejich očím.

Tím však ale Gwyneth Paltrowovou rozzlobila na nejvyšší míru. Ani přes veškeré úsilí se jí tak kvůli vlastní matce nepodařilo zabránit tomu, aby se tvář malé Apple Blythe Alison Martinové, jejímž otcem je Chris Martin von Coldplay, stala zbožím, jež je běžně dostupné všem zvědavcům.