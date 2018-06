Paltrowová začíná zpívat

Seznam herců, kteří se vrhli na zpěv, a naopak zpěváků, kteří fušují do práce svým hereckým kolegům, by vydal na pěknou řádku stránek. Nedávno do něho přibyla další hvězda. Své pěvecké nadání se totiž rozhodla uplatnit i Gwyneth Paltrowová. Hvězda filmů Zamilovaný Shakespeare a Talentovaný pan Ripley podle svých slov nevidí důvod, proč by měla jen poskakovat před kamerou, když má na víc.