Paltrowová stráví Nový rok s Valentinem

"Když pro mne Valentino zorganizoval narozeninovou párty v italském stylu, byla jsem z toho v sedmém nebi. Pozval mě a několik našich dalších společných přátel na svoji pětačtyřicet metrů dlouhou jachtu Blue One, s níž jsme brázdili Středozemní moře. Nikdy jsme nic podobného nezažila. Pak jsme všichni společně zakotvili v Benátkách a navštívili devětapadesátých ročník místního filmového festivalu," vzpomíná hvězda filmu Zamilovaný Shakespeare na akci, která se uskutečnila koncem letošního srpna.



Paltrowová přiznává, že by byla hloupá, kdyby u módního mága Nový rok nepřivítala. "Je to úžasný, především galantní muž, který má neustále o čem povídat. Své místo na pomyslném Olympu těch nejlepších návrhářů si určitě zaslouží nejen za svoji práci, ale také za to, jakým je člověkem. O jeho organizačních schopnostech snad ani není potřeba mluvit. Na jeho večírky chodí společně dokonce i lidé, kteří se v běžném životě normálně nenávidí."



O tom, jak celá silvestrovská párty u Valentina bude vypadat, příliš informací prozatím není. Oznámen byl pouze maximální počet hostů, který je limitován padesáti osobami.







Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. 22. místo - Gwyneth Paltrowová Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi. Herečka Gwyneth Paltrowová (vlevo) a italský módní návrhář Valentino na filmovém festivalu v Benátkách. Gwyneth Paltrow