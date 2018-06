Paltrowová se pohádala kvůli vrtulníku

A právě poslední skupinku hvězd, které se všude přepravují výhradně vrtulníkem, ze srdce nenávidí známá devětadvacetiletá modelka a herečka Elle Macphersonová.

Nedávno se tak dostala kvůli své nelibosti ke kroužícím vrtulím dostala do křížku dokonce s třicetiletou hollywoodskou hvězdou Gwyneth Paltrowovou.



"Dokázala bych ještě pochopit, že se někdo přepravuje helikoptérou třeba na soukromých cestách. Jak ale někdo může přiletět na oficiální akci, kde by měl vypadat každý co nejlépe, to teda nevím," nechala se slyšet modelka, která se společně s Gwyneth zúčastnila charitativního víkendu v North Yorkshire.

Supermodelce na vrtulích vadí především to, že jí vždycky dokonale rozhodí účes, jemuž se odborník věnoval často i několik hodin.



"Můžete se na večírek připravovat klidně celý den, ale jakmile se dostanete k vrtulníku, tak vám rozhodí šaty a účes tak, že se můžete rovnou obrátit a odjet domů, pokud si nechcete trhnout pěknou ostudu," míní Macphersonová.



Paltrowová, hvězda filmu Zamilovaný Shakespeare, si ale zřejmě stížnosti modelky příliš k srdce nebere. Považuje je za naprosto nesmyslné a nehodlá si s nimi zatěžovat hlavu.