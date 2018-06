Paltrowová s manželem žijí ve strachu

Herečka Gwyneth Paltrowová a její manžel Chris Martin prožívají bezesné noci. Někdo se totiž pokusil vloupat do jejich londýnského domu, kde bydlí společně se svojí dcerou Apple. "Byl to pro nás šok. Žijeme teď ve strachu, jestli se zloději nevrátí a nedokončí, co začali," prohlásila Gwyneth.