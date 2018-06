Paltrowová pojmenuje dítě po Spielbergovi

Hollywoodská hvězda doufá, že přivede na svět kloučka, takže mu bude moci říkat Mortimer po svém kmotrovi Spielbergovi, jemuž láskyplně říká strýček Morty.

"Pokud to bude kluk, bude to prostě Mortimer," prohlásila Gwyneth. A to hereččina matka Blythe Dannerová ještě nedávno vykřikovala, že Gwynethino další mimino bude mít rozhodně zase ojedinělé jméno, protože ta jsou jsou rodinnou tradicí.

Paltrowová už má s manželem, frontmanem skupiny Coldplay Chrisem Martinem dcerku Apple (Jablko), která se narodila v květnu 2004. Na porod druhé ratolesti se svědomitě připravuje. Dokonce prý má v každém ze svých domů v New Yorku a Londýně mimo jiné porodní bazén.

Usilovně také shání informace a rady. S prosbou o pomoc se obrátila dokonce i na proslulou jogínku Leelu Millerovou. Ta ji naučila umění překonávat ranní nevolnost sezením se zkříženýma nohama a koncentrací na zklidnění těla. Je to podle ní jednoduchá, nicméně velmi účinná metoda.