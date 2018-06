Paltrowová nevstává před devátou

Třicetiletá Gwyneth tvrdí, že na světě není nic krásnějšího, než snídaně, kterou ji o čtyři roky mladší Chris pravidelně připravuje.



"Odvážím se říct, že jsem se do něho zamilovala právě kvůli tomu. Byla jsem mile překvapená, když poprvé přišel do postele se sklenicí džusu. Nikdo předtím mi nic podobného nedělal. Je to neuvěřitelně romantické, když vás ráno probouzí zvuk odšťavovače a za chvíli se ve dveřích ložnice objeví s úsměvem váš miláček," nechala se slyšet herečka, která se kvůli snídaním nehne od Chrise ani na krok.



"Snídaně od něj je opravdu jediná věc, která mě dokáže postavit na nohy. Když se musíme na čas odloučit, tak doslova trpím. To mi pak každé ráno volá a já si alespoň postavím k posteli krabici s džusem," usmívá se hvězda filmu Zamilovaný Shakespeare.

Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. 22. místo - Gwyneth Paltrowová Gwyneth Paltrowová předává Oscara za adaptovaný scénář filmu Čistá duše Akivu Goldsmanovi. Herečka Gwyneth Paltrowová (vlevo) a italský módní návrhář Valentino na filmovém festivalu v Benátkách. Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrowová Gwyneth Paltrowová