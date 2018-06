Paltrowová měla problémy se seznámit

To v Americe je to jiné kafe - tam ji prý zvou na rande v jednom kuse. "To k tobě někdo přijde a zeptá se, jestli si s ním zajdeš na večeři, a ty řekneš: 'Jasně.' Vždyť o nic nejde, je to proboha jenom večeře," dodává Gwyneth.

Naproti tomu v Británii se podle ní lidé stýkají především obchodně. "Když je v tom něco víc, jsou pořád spolu a najednou je z nich páreček," shrnuje herečka svá psychologická pozorování.