Paltrowová pila osm dní jen kozí mléko, chtěla se zbavit těžkých kovů

„Opravdu se velmi zajímám o vliv těžkých kovů a parazitů na naše těla. Myslím, že jsou to dva největší činitelé, kteří ovlivňují to, proč se necítíme dobře. Ponořila jsem se hluboko do studia, abych zjistila, jak je odstranit z těla, zkoumám úplně všechny možné i dost podivné metody,“ přiznala Gwyneth.



„Dozvěděla jsem se, že pití kozího mléka naše tělo těžkých kovů zbaví. Samozřejmě jsem se na to ptala i odborníků a nepřestala jsem na několik dní jíst poté, co jsem si o tom jen někde přečetla. Je všeobecně známo, že to funguje,“ pokračovala.

V rozhovoru pro magazín Women‘s Health také prozradila, že když žije zdravě a pak zhřeší, hned to na těle cítí.

„Jím docela zdravě, takže když si dám polotovar nebo zpracovanou potravinu nebo když nehlídám pití alkoholu, hned to cítím. Ale člověk si rád užije dobroty, chce mít příjemný život. Dá si bagetu se sýrem a červené víno,“ dodala herečka, která je známá tím, že celý život experimentuje s dietami a zdravou stravou.

Velký zlom v jejím stravování nastal v době, kdy její otec zemřel na rakovinu. Začala se zajímat o to, jakým způsobem může proti rakovině bojovat.

„Když otci zjistili rakovinu, začala jsem zběsile vyhazovat věci. Byla jsem také fanatická makrobiotička, což zřejmě zapříčinila moje bolest,“ řekla magazínu People. V současné době se vyhýbá masu a potravinám, které obsahují lepek.

„Jen díky zdravé stravě, józe a nadhledu se udržuji ve formě. Díky tomu vypadám tak, jak teď vypadám. Myslím si, že by mi nikdo nehádal, že je mi přes čtyřicet. Když se o sebe staráte, je to vidět,“ dodala.



Půvabná manželka Johnnyho Deppa. Zatím poslední snímek Gwyneth je Mortdecai: Grandiózní případ: