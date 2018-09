Mateřství je někdy peklo, prohlásila zpěvačka Paloma Faith

„Neberte to špatně, svoje dítě miluju, ale někdy je to peklo,“ prohlásila zpěvačka pro list Daily Mail. Otevřeně tak přiznala, že s rodičovstvím někdy bojuje. „Nezáleží na tom, jak moc vám kdo pomáhá. Nikdo nepochopí, jak osaměle se cítíte, když třeba v noci jste několik hodin vzhůru a kojíte. To pak ztrácíte vůli takhle dál žít, protože se vám blázní hormony a váš manžel obvykle v pohodě spí vedle a chrápe. To pak cítíte takový hrozný vztek.“

Zpěvačka porodila v prosinci 2016. Původně chtěla přirozený porod v hypnóze, ale kvůli komplikacím skončil císařským řezem. Pohlaví ani jméno svého dítěte, které má s manželem Leymanem Lahcinem, neprozradila a chce ho vychovávat genderově neutrálně.

„Chtěla bych dvě až tři děti. Budu je vychovávat genderově neutrálně, aby mohly být tím, čím být chtějí. Každý by měl žít tak, jak se sám rozhodne. Já to tak taky měla. I když mi všichni říkali ‚holčičko‘, měla jsem auta a lego a měla jsem je mnohem radši než panenky. Prostě jsem měla na výběr,“ vzpomínala na své dětství zpěvačka, která je známá extravagantním stylem oblékání.

Teď se znovu vrací ke kariéře, protože prý rodině došly peníze. Loni vyšlo její čtvrté album s názvem The Architect. „Zavolal mi můj účetní a řekl mi, že na tom nejsem dobře a že bych měla popřemýšlet, jak vydělat nějaké peníze. Trochu jsem začala panikařit,“ popsala své důvody návratu ke zpívání.