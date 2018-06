Palce ukázaly na Wendy

„Z chlapů tady zůstala jen banda sobců, ti slušní už vypadli,“ stěžovala si Wendy v rekapitulaci. A také od nich schytala nejvíc K.O. Jediný Emil se pochlapil, a přestože se s ní hádal jako o život, zkusil zaútočit na Vladka. „Mám z tebe strach,“ odůvodnil svou volbu.

Dalším překvapením byla volba Moniky, která porušila svůj slib, že bude až do konce svého pobytu ve Vile dávat K.O. Emilovi a rozhodla se pro vyřazení Wendy, protože s ní už není taková sranda jako dřív. To přiznala i sama „Kelišová“, která uronila i pár slziček. "Tenhle týden jsem to čekala. Byla jsem náladová, smutná." To byla i Kačenka, která se usedavě rozplakala hned po tom, co ukázala palcem dolů na Emču.

Koho si ale nyní vybere Wendy s sebou do Duelu? Kdyby si vzala Moniku, pak vidí své šance tak na 40: 60. Určitě si podle svých slov nevezme Vlada a Michala, o nichž ví, jakou mají nyní podporu. Nesáhne prý ani po Emilovi, Kačence a Michalovi, chráněném imunitou. Jak to tak vypadá, tak zbývá Jindra, vedle něhož už údajně nemůže ani sedět, a který ji taky pořád a stále nemusí. Oboustranné nesympatie pak může podpořit myšlenka, že Jindra je pořád ještě tím, kdo přišel do Vily naposledy, a tak si nestačil získat tolik příznivců.

Čtvrteční Výzva bude zajímavá, kdyby pro nic jiného, tak proto, že Wendy slíbila, že ve čtvrtek řekne konečně všem pravdu do očí, a to tak, že se z toho všichni po….. . To by ovšem byl fičák.