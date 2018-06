Palce potopily Pavla, Hranáč miluje Zvěřinu

Pavel sám několikrát prohlásil, že si to přišel do vily užít.



Nic neřeší a když to jde, tak se baví naplno a je mu jedno, jestli ostatní truchlí nebo ne. Při úterní rekapitulaci jsme viděli, jak to špatně nesou Tony, Martin a Karin. Pity měl na Pavla pifku už od sobotního rozloučení s Petrem a poslední palec? Zhrzená Marcy...

Pondělní sváteční den prožili VyVolení naruby. Marcy a Karin se převlékly za muže a s pomlázkami mrskaly překvapené spolubydlící. Jediný Kykolka si uvědomil, že je něco špatně a začal se bránit, ale po chvilce rezignoval.

Kluci pekli a holky je vyšlehaly

Dámám patřilo celé dopoledne. Chlapi se navlékli do ženských svršků a postavili k plotně. Zatímco pekli velikonočního beránka, Marcy a Karin si užívaly bohaté koledy. Martin byl při malování vajec v šoku: „To je hrozný narodit se jako ženská... musíš celej den pracovat!“

Mezitím se do vily vrátila Karol a Marie. Výslech na sebe nenechal dlouho čekat a zvláště Tony jim nevěřil, že byly jen doma. Holky však mlčely jako hrobky. Nebo jako pyramidy?

Nový boss Petr Zvěřina promlouval VyVoleným do duše ohledně pořádku a Marcy si mohla hlavu ukývat. Zato Tony a Martin byli zásadně proti.

Tony se Zvěřinou nesouhlasí

Přijde mi, že Tony nesouhlasí tak nějak z principu – prostě se snaží být v opozici a bojí se o své postavení ve vile. Jeho hlavním argumentem bylo, že pokud někdo dělá nepořádek, druzí by mu to měli dát najevo při palcování. „V tom případě jdu domů...“ hlesl zdrceně Martin.

Taťka s mamkou se opět pohádali a opět usmířili. Martin se pak od Tonyho skoro nehnul a když dostal taťka depresi, tak ho z ní dostával. Na pomoc zavolal Karol a Karin a Tony se při shlédnutí jejich Macareny opravdu bavil. „Karolec, já vidět zadec!“

Zbytek VyVolených mezitím bujaře oslavoval návrat Marušky z výletu a slyšet byl zejména Pavel. Tomu se muselo určitě škytat a nejenom z vypitého alkoholu – v sauně byl probírán Karol a Martinem a v ložnici se nad ním pohoršoval Tony.

Ten se dokonce nechal slyšet, že už se nikdy ve vile nenapije. Tak schválně...

Martin našel ťaťku i lásku

Martin si myslí, že zatímco Karol ho nabíjí energií, tak Pavel ji z něj vysává. To by však už nemuselo trvat dlouho. Pokud si Pavel bude stát za svým palcem, pak se může stát, že ve čtvrtek vyzve Martina.

A kdo je doplní? Pátek bude patřit Petru Zvěřinovi a klidný může být jen Kykolka, protože má imunitu.

A abych nezapomněl, jeden vzkaz na přání pana Hranáče - „Martin Hranáč se zamiloval do Petra Zvěřiny!“