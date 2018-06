Má jednosměrná cesta na Mars manžela překvapila, říká Paláčková

"Manžel byl samozřejmě překvapený. Přihlásila jsem se do konkurzu tři týdny před svatbou. Ale bere to tak, že je to celé větší než my dva, protože na Mars se moc lidí nedostane. Jako první poletí čtyři lidé, postaví tam chodby mezi přistávacími moduly a časem by tam měla vzniknout nějaká vesnička," popsala misi Veronika Paláčková v Show Jana Krause.

Akci vymyslela společnost Mars One a příprava těch, kteří nakonec odletí, bude trvat osm až devět let. Vše má být součástí reality show, kterou vše možná také skončí (více o projektu zde).

"Je to možné, ale na celém projektu pracují renomované firmy a odborníci a nemyslím, že by se k tomu propůjčili, kdyby šlo jen o reality show," míní Paláčková.

Češka se nebojí případné dlouhé cesty ani nepříznivých podmínek na rudé planetě. "Na tom místě, kde bychom měli být, je minus 30 stupňů, což je na Mars paráda, to je někde na zemi taky," prozradila budoucí vesmírná cestovatelka.

Pavel Bělobrádek, Hynek Čermák a Veronika Paláčková v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání také politik Pavel Bělobrádek a herec Hynek Čermák. Na konci pořadu dostali všichni loutky Jana Krause a Veronika Paláčková ji měla oblečenou do skafandru.

"Toho si můžete vzít na cestu. Já bych chtěl, aby se do vesmíru dostal nejen krteček, ale i Honzík," vysvětlil Jan Kraus.