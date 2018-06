Paní Babková měla tři velké syny a vůbec neuměla vařit. Proto se také její synové brzy oženili (všichni si samozřejmě namluvili skvělé kuchařky) a odstěhovali se od ní. Paní Babková si ve svém domku mazala jeden chleba s marmeládou za druhým a cítila se opuštěná. Mohla sice jít za svými syny na návštěvu, dokonce vždy dostala od jejich žen nějakou báječnou dobrotu do zásoby, ale ona velice nerada někam cestovala. Navíc si myslela, že by především vnoučata měla navštěvovat ji. Jenže vnoučatům se za babičkou vůbec nechtělo. »Buď u ní máme hlad, nebo nás bolí bříška,« říkávaly nešťastně všechny děti. Paní Babková si uvědomila, že musí se svým vařením něco udělat, nebo zůstane ve svém hezkém domku navždy opuštěná. Začala tedy docházet na kurs vaření a chodila tam tak dlouho, dokud sama neuvařila aspoň jedno kloudné jídlo. A to jídlo byly palačinky. Paní Babková uměla teď vařit sice jen palačinky, zato na všechny způsoby: s marmeládou, s tvarohem, s oříšky, se šlehačkou, se zmrzlinou, se špenátem, se zeleninou i s uzeninou, teplé, studené, flambované i zapékané. Na návštěvy za ní začala chodit nejen její vnoučata, ale i synové a lidé ze širokého okolí. Všichni chtěli ochutnat její výborné palačinky. Když si každé ráno odnášela z obchodu vajíčka, mléko a mouku na palačinkové těsto, volali na ni sousedé: »Dobrý den, paní Palačinková!«