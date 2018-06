Pády a vzestupy roku: Rolins zažila obojí, Pomeje oproti Bartošové slavil

5 pádů roku 2011

Iveta Bartošová

Někdejší princezna českého popu si připisuje další rok plný trápení. Chvíli to sice vypadalo, že našla štěstí po boku italského zpěváka Domenica Martucciho, a když se jí navíc ujal bývalý manažer Petra Muka Richard Dušák, vypadalo to na profesní vzestup. Nic z toho ale nebylo dotaženo do konce.

VIDEO: Kauza Iveta 3. díl

Láska s údajným italským hrabětem krachla, Dušák spolupráci ukončil kvůli neposlušnosti zpěvačky, která se stále domnívá, že své psychické stavy dokáže vyléčit bez lékařské pomoci. Útěk z psychiatrie, veřejná potupa během zpívání na playback a pád v domě nového partnera s následky jsou už jen smutným konstatováním.

Dara Rolins

Po loňském roce, kdy Dara Rolins ukončila vztah se záletným Matějem Homolou, otcem dcery Laury, a kdy smrtelně zranila motocyklistu při nehodě, to vypadalo, jako by už nebyl prostor, kam ji citlivě zasáhnout. Omyl. V září si znovu vyslechla obvinění v případu tragické nehody.

"Opětovně jsme zahájili trestní stíhání. Důvody nyní nebudeme zveřejňovat. Vyšetřování celého případu i nadále pokračuje," řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Zpěvačka se k novému vývoji postavila čelem. "Konečně to prověří kompetentní člověk a Dara bude očištěná," řekla pro iDNES.cz její manažerka Eva Skallová.

Deana Jakubisková

V říjnu, tedy o měsíc později, si obdobně těžké chvíle prožila i herečka Deana Jakubisková. V Praze 4 srazila na přechodu pro chodce dvaašedesátiletého muže, který na místě zemřel.

Deana Horváthová-Jakubisková a Juraj Jakubisko

Manželka režiséra Juraje Jakubiska jela v terénním autě a před jízdou nepila, osudnou chvíli si už ale do konce života z paměti nevymaže. "Jsem opravdu zoufalá," uvedla na podzim herečka, jejíž případ se dál vyšetřuje.

Jáchym Bém

Hru s ohněm zase připomínala událost v životě dvacetiletého syna exprimátora Pavla Béma Jáchyma. Poté, co opilý lezl na Wimmerovu kašnu na Uhelném trhu v Praze, na něj spadla socha.

Syn pražského exprimátora Jáchym Bém

Při následné operaci mu ruku amputovali. "Já si myslím, že jsem si to zasloužil. Takový je osud. Asi jsem udělal něco špatně ve svým životě, nevím co, ale určitě na to časem přijdu," uvedl po zákroku mladý Bém.

Leoš Mareš

Zřejmě zasloužený pád prožil ve své profesi moderátor Leoš Mareš. Začátkem roku přišel vysílat ranní show na Evropě 2 v podnapilém stavu.

Leoš Mareš a Patrik Hezucký

Odnesl to bohužel moderátorův kolega Patrik Hezucký, kterého Mareš častoval nepříjemnými narážkami. Když pohár přetekl, Hezucký z vysílání odešel. Do éteru se vrátil až poté, co se mu kolega veřejně omluvil.

5 vzestupů roku 2011

Jiří Pomeje

Na pomyslném žebříčku vítězů roku 2011 by klidně mohl stanout Jiří Pomeje. Po všech profesních pádech, které ho připravily o mnoho peněz i nervů, přišel zlom v říjnu 2011. Asociace rozhlasových organizací totiž poprvé vyhlašovala moderátory roku. Jaké překvapení bylo, když anketu mezi moderátory ovládl právě Jiří Pomeje.

VIDEO: Moderátor roku Jiří Pomeje překřičel radostí i svého šéfa

Úspěch je to o to větší, že na Frekvenci 1 moderuje noční vysílání, které v branži patří k okrajovým a ne příliš záživným blokům. V ženské kategorii uspěla Lucie Výborná, jež vysílá Dopolední Radiožurnál.

Dara Rolins

Slovenská zpěvačka Dara Rolins si v závěru roku 2011 mohla s klidným svědomím říct, že ji osud umí také dávat, ne jen brát. Krátce poté, co se provalilo, že její city patří kolegovi Rytmusovi, přišla nabídka snů.

Dara Rolins a Rytmus (17. prosince 2011)

Na Nově a Markíze se v roce 2012 stane porotkyní a hlasovou poradkyní soutěže Hlas Česko Slovenska. Odborný dohled bude jistit nejen s Michalem Davidem a Josefem Vojtkem, ale rovněž s partnerem, kterého televize do projektu také oslovily.

Martin Gardavský

Nemalý úspěch a výrazný profesní vzestup zaznamenal před několika dny i úřadující Muž roku a model Martin Gardavský.

Muž roku Martin Gardavský

Na soutěži Mister International 2011, kterou lze přirovnat k Miss Universe, se stal druhým nejkrásnějším mužem planety. "O hmotné ceny tady ani nejde. Hlavně se mi hrne práce v zahraničí, hlavně v Asii," přiznal iDNES.cz.

Pavlína Němcová

Profesně si může mnout rukama i modelka a herečka Pavlína Němcová. Po osmi letech hraní získala nabídku, po které touží mnohé její kolegyně - zahraje si po boku hollywoodské hvězdy Sharon Stone. A to rovnou jednu z hlavních rolí.

Pavlína Němcová - kalendář Stock 2012.

"Těším se," řekla iDNES.cz Pavlína Němcová, která už má i podepsanou smlouvu. Natáčet se bude v létě v Americe.

Atai Omurzakov

Přestože je Atai Omurzakov Kyrgyz, úspěch slavil na půdě Česka a Slovenska. V talentové soutěži na Primě a Jojce porazil všechny soupeře a stal se vítězem show, jež garantuje výhru 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Atai Omurzakov

Se svým "robotím" vystoupením bude nyní hájit barvy obou států na světovém finále v Las Vegas. Loni v soutěži uspělo duo DaeMen.

