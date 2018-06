Pády a vzestupy roku 2014: sebevražda Bartošové i Sedláček v mikině

5 PÁDŮ ROKU 2014

POSLEDNÍ PÁD IVETY B.

Zpěvačka Iveta Bartošová dobrovolně ukončila svůj život skokem pod vlak 29. dubna v 11:29 poblíž železničního přejezdu v Uhříněvsi. Tímto krokem definitivně uzavřela dlouhodobé trápení, zemřela ve věku 48 let. Po její smrti se rozpoutalo nejen vášnivé dědické řízení, ale i boj mezi zpěvaččiným manželem Josefem Rychtářem a zbytkem rodiny. Částečný klid našli zúčastnění až poté, co policie uzavřela případ s tím, že Ivetě Bartošové nikdo k sebevraždě nepomohl.

TÍHA ODLIŠNÉ ORIENTACE SKONČILA TRAGICKY

Trápení podobného rázu prožili i příbuzní moderátorky Ester Janečkové. Její teprve čtrnáctiletý synovec Filip spáchal v únoru letošního roku sebevraždu kvůli výsměchu okolí kvůli své homosexualitě. Podle Janečkové neunesl nepříjetí společnosti, přestože věděl, že ho rodina miluje a fakt, že je gay, zcela toleruje (více zde).

PATÁLIE ŘEPKOVÝCH

Ne zcela jednoduchý rok prožívají modelka Vlaďka Erbová a její manžel, fotbalista Tomáš Řepka. Vlnu nezdarů spustil fakt, že Řepka dluží na alimentech své první manželce Renátě, která ho dala k soudu. Dluh měl být vyřešen exekucí Řepkova majetku v jeho domě v Černošicích. Když exekutoři přijeli koncem května do domu, byla v něm i Erbová. V osudnou chvíli ovšem nasedla do auta a na vykonavatele exekuce najela svým vozem. Muž utrpěl zranění a skončil v nemocnici. Exekutorský úřad na Erbovou následně podal trestní oznámení. Modelka se po incidentu téměř psychicky zhroutila. Navíc se ukázalo, že manželství obou prominentů prochází krizí.

VYHAZOVY Z RÁDIÍ

Dámský klub: Aneta Christovová, Vlaďka Pirichová a Linda Finková

Hned dvě velké výpovědi proběhly na poli rozhlasových stanic. Tu první dostala začátkem února zpěvačka Linda Finková, která byla léta hlavní tváří pořadu Dámský klub rádia Frekvence 1. Stanice její odchod zdůvodnila chystanými změnami, které souvisely především se způsobem moderování. Posluchači prý zatoužili po jemnějším projevu.

Ze stejné budovy se musela odporoučet i Lucie Šilhánová, která byla součástí Ranní show Evropy 2. V tichosti ale její odchod neproběhl. Kolegové Leoš Mareš a Patrik Hezucký se za kolegyni postavili a celé ranní vysílání v osudný den věnovali jejímu odchodu - ve vysílání si zoufali nad rozhodnutím vedení rádia, podle kterého byla Šilhánová jaksi „stará“. Mareš celou věc povýšil na protestní akci, když před rádio svolal posluchače na podporu moderátorky. Tímto krokem ale nic nezměnil. Lucie Šilhánová o pár týdnů později posílila tým TV Prima, stala se moderátorkou Diváckých zpráv a později Miniduelu.



MIKINA NA HRAD

Společensko-etický pád zase prožil režisér Robert Sedláček, který si pro státní vyznamenání prezidenta Miloše Zemena přišel ve fleecové mikině, což bylo v rozporu s předepsaným dress codem. Podle šéfa protokolu Jindřicha Forejta šlo o faux pas, i když v případě umělců se to prý dá do určité míry chápat. Prezidentovi zřejmě hodně neformální oblečení režiséra nevadilo a při předávání medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění se na Sedláčka usmíval. Společnost na to reagovala daleko hlasitěji. Některé obchody začaly pohotově nabízet slavnou mikinu prostřednictvím svých e-shopů.

5 VZESTUPŮ ROKU 2014

ZPRÁVY TROCHU JINAK



Zajímavý profesní vzestup zaznamenali letos v létě dosavadní Česká Miss Gabriela Kratochvílová a bývalý desetibojař Roman Šebrle. K překvapení mnoha se stali novou moderátorskou dvojicí Zpráv TV Prima. Poprvé se představili koncem června, nyní jsou již zavedenou dvojkou po boku stájových kolegů Terezie Kašparovské, Tomáše Hauptvogela, Kláry Doležalové a Karla Voříška. Veřejnost zpočátku Šebrleho kritizovala, jeho projev nebyl zcela kvalitní, což diváci a mediální odborníci nesli velmi nelibě. Postupem času se ale olympionik začal zlepšovat a ukázal, že když se do něčeho pustí, dává do toho vše. Jeho lektorkou je bývalá hvězda Novy a současná starostka Sadské Eva Jurinová.



POKEROVÝ MÁG A DVOJNÁSOBNÝ OTEC

Výrazné úspěchy si v roce 2014 připisuje i bulvární novinář a moderátor Pavel Novotný. Krátce poté, co byl zvolen jako člen zastupitelstva v Praze-Řeporyjích, se v říjnu stal podruhé otcem. Péči nyní musí rozdělit mezi malou Sáru a tříletou Lauru. A to není vše. Začátkem listopadu vyhrál na mezinárodním turnaji PokerStars King’s Cup v rozvadovském kasinu 800 tisíc korun. Novotný je navíc vítězem České Pokerové Tour z června 2013, od září téhož roku drží rekord v nejvyšší individuální výhře (900 tisíc korun) v historii nejprestižnější tuzemské pokerové soutěže. Profesionálem je od roku 2011.



PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Simona Stašová v tiburonských kopcích s bývalou ministryní zahraničí Condoleezzou Riceovou

V dubnu se usmálo štěstí i na herečku Simonu Stašovou, která si z festivalu nezávislého filmu v sanfranciském Tiburonu přivezla ocenění za hlavní ženskou roli ve filmu Filipa Renče Sebemilenec. Pro herečku je tohle ocenění jedno z těch nejvýznamnějších. Vedle různých divadelních úspěchů si poprvé připsala i filmový triumf. V San Franciscu Stašová navíc prožila mnoho dalších nezapomenutelných událostí, mimo jiné se vyfotila s bývalou ministryní zahraničí Condoleezzou Riceovou.



AGRESIVNÍ ÚTOK S DOBRÝM KONCEM

Michal Hrůza přihlíží natáčení klipu Sněhulák.

V dobré se vše obrátilo i v životě Michala Hrůzy, který se po červencovém útoku v ostravské Stodolní ulici zotavoval z těžkého poranění mozku. Za útokem stáli dva agresivní mladíci. Hrůza byl propuštěn z ostravské nemocnice začátkem září a nastoupil dlouhodobou rehabilitaci v pražské motolské nemocnici. Koncem listopadu už zpěvákova kapela oznámila, že začala zkoušet v kompletní sestavě, tedy i s Michalem Hrůzou. O pár dní později v rámci českého slavíka zazněl videopozdrav zpěváka s kapelou. V prosinci natočil klip k písni Sněhulák. Vyšetřování napadení skončilo, jelikož zpěvák nevypovídal. Útok si totiž nepamatuje.

SPLNĚNÝ SEN A POŘÁDNÁ PRÁCE

Na zadní vrátka letos začala myslet modelka Agáta Prachařová, která si v centru Prahy otevřela kadeřnický salon. Uvedla, že si plní sen, neboť chtěla vždycky být kadeřnicí. Zdůraznila, že salon má být pro lidi z ulice, o VIP klienty nestojí. Prachařová navíc připravila vlastní seriál, v němž se divákům Revue iDNES.cz předvádí v rozličných profesích. Začala hned ve vepříně, kde zjistila, že krmiči prasat to nemají tak snadné, jak by se mohlo zdát. Naposledy byla v roli honáka dobytka (více zde).