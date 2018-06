Pády a vzestupy roku 2009: jo-jo život Bartošové i ochrnutý Muž roku

Iveta Bartošová

Rok 2009 Iveta Bartošová víceméně protancovala, kývla totiž na nabídku účinkovat ve slovenské taneční soutěži Let´s dance, v níž se udržela až do osmého soutěžního kola. Tanec jí náramně prospěl. Dostala se do formy a do kondice, shodila přebytečné kilogramy a zformovala postavu natolik, že si už v polovině soutěže oblékla minisukni, kterou jí k narozeninám koupil její manžel Jiří Pomeje. Po dlouhé době tak beze studu ukázala nohy. Při soutěži dokonce zašla ještě dál. V zápalu boje odhalila při jedné z tanečních kreací i spodní prádlo a zadeček, což sice nemělo vliv na hodnocení poroty, ale mohlo to ovlivnit čtenáře bulvárních plátků, v nichž se vzácný úlovek sexy záběru vzápětí objevil.

V červnu její cesta ve slovenské soutěži skončila, nikoli však její působení na Slovensku. Manžel a manažer Jiří Pomeje během pobytu v Bratislavě využil přízně Slováků, kteří si Ivetu oblíbili a byli lačni jejích vystoupení a domluvil jí hned několik kšeftů od zpívání na akcích všeho druhu po velké koncerty. Iveta si libovala, jaké má na Slovensku skvělé publikum a jak jí "bratia" na každém kroku vyjadřují sympatie. Byla to v té době zřejmě ta nejlepší nálepka na ránu, kterou jí osud uštědřil v podobě zrušeného angažmá v muzikálu Mona Lisa a to bez ohledu na to, jestli si za něj mohla sama, nebo ne.

Přízeň měla Iveta také u domácího publika. Dokázal to úspěch v soutěži TýTý, odkud si odvezla cenu za Zpěvačku roku 2008. Pro tradiční zrcadlo si na otočku dojela ještě z Bratislavy, kde ji druhý večer čekalo další soutěžní kolo v Let´s dance. Její vítězství bylo sice některými považováno za podvod, jinými za výsledek toho, že se na titulní straně bulváru objevila fotka s jejími odhalenými ňadry, která vznikla na rodinné dovolené na začátku roku a která jí údajně mohla dopomoci ke zvýšení popularity. Tak nebo onak, pro zpěvačku tolik důležité ocenění bylo doma.

Naprostý zvrat v dalším ze zpěvaččiných návratů na scénu znamenalo poslední čtvrtletí letošního roku, které bohužel přineslo zdravotní potíže. Snaha přivést na svět druhé dítě skončila potratem, mimochodem opět probíraným ze všech stran, například i z té, která zprávu o těhotenství zpochybňovala. Indisponovaná zpěvačka každopádně nestihla nazkoušet roli v muzikálu Děti ráje a premiéra se musela obejít bez ní.

Potrat jakoby odstartoval další problémy. Na povrch začaly prosakovat informace o krizi manželství s Jiřím Pomeje. Bartošová o ní nemluvila, Pomeje se ji snažil vyvrátit. Ututlat se ji ovšem nepodařilo ve chvíli, kdy Iveta vyhodila Jiřího z domu, ten ujel nejdřív k mamince do Českých Budějovic, poté odletěl podle svých slov přemýšlet a pročistit si hlavu na dovolenou do Thajska. Iveta mezitím pracovala na své vánoční desce Když ticho zpívá, kterou před svátky také pokřtila. Na křtu mimochodem potvrdila definitivní konec manželství a stvrdila, že podává žádost o rozvod. Důvod ovšem neprozradila.

VIDEO: Bartošová: Potřebovala jsem se z rozchodu s Pomejem vyzpívat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Její neutěšený psychický stav, jehož si na křtu nedalo nevšimnout, vyvolalo spekulace o tom, jestli je v naprostém pořádku, jestli nezačala znovu brát antidepresiva či nesáhla po alkoholu. Vyvrátit je může jen ona sama a podle toho, jaké má plány, se o to bude snažit. "Od ledna chci začít znovu zkoušet roli v Dětech ráje a co nejdřív se do muzikálu zapojit. Byla jsem se před svátky podívat na představení a stejně jako na samém začátku zkoušek jsem cítila, že je to moje srdeční záležitost,"

tvrdí Bartošová. Rok 2010 ukáže, jak se tentokrát zapíše do světa showbyznysu.

Obstát ale musí i jako máma, třináctiletý Artur je ostatně tím nejdůležitějším, co v životě má. Kvůli němu letos absolvovala několik dalších dílčích vzestupů a pádů, když o něj bojovala s jeho biologickým otcem Ladislavem Štaidlem. Ten například žádal, aby byl synovi přidělen soudní dohled nad jeho výchovou. Když byl přiklepnut, zpěvačka se proti rozhodnutí soudu odvolala. Na poslední stání ovšem nedorazila a nepodala k tomu jakékoli vysvětlení, čímž se postarala sama sobě o prohru.

Martin Zach

Smutný osud postihl sympatického třiadvacetiletého studenta Martina Zacha z Vrchlabí. Jeden den byl na výsluní, když se stal hrdinou soutěže Muž roku, kterou vyhrál. Radost z vítězství netrvala dlouho, už druhý den se mu život otočil o třistašedesát stupňů. Nešťastný skok na lyžích do vody měl za následek zlomený krční obratel, jím poškozenou míchu a tudíž ochrnutí končetin.

Verdikt lékařů zněl pro mladíka se smělými životními plány opravdu hodně drsně: Nebudete hýbat rukama ani nohama. Se životem na vozíku se ovšem bývalý sportovec nechce jen tak spokojit a se svým těžkým osudem se rozhodl bojovat. Čtyři měsíce po operaci se mu díky pravidelnému cvičení už daří hýbat trochu rukama a dokáže sám napsat třeba esemesku, nebo ovládat počítač, což pro něj bylo na začátku nepředstavitelné. Momentálně rehabilituje v Kladrubech, ale Vánoce strávil doma se svými nejbližšími. Jeho předsevzetí do nového roku je víc než jasné: znovu se postavit na nohy a chodit.

Bořek Slezáček

Moderátor Bořek Slezáček by z letošního roku určitě rád vymazal jeden deštivý červencový den. Na nádraží do Prahy vezl z vesničky u Slaného svoji matku, na mokré vozovce nezvládl řízení, dostal smyk a jeho auto skončilo na střeše. Maminka vyvázla z ošklivě vypadající nehody s lehkým zraněním, on s těžkým otřesem mozku.

VIDEO: Při nehodě u Slaného boural i moderátor Bořek Slezáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Média se předháněla se zaručenými informacemi o tom, že otec půlročního syna Nikolaje řídil pod vlivem alkoholu či narkotik.

Ve vězení podle jejich prognóz ovšem neskončil, i když za volant motorového vozidla zatím neusedl a netají se tím, že do práce dojíždí vlakem a v létě na kole, což prý ostatně dělá už pět let.

Nehoda mu paradoxně odstartovala i jistý vzestup. Nejen, že se vrátil k práci moderátora v rádiu, přijal také nabídku na roli

v muzikálu Děti ráje. Bývalý model i manžel Simony Krainové tak odstartoval dráhu herce a zpěváka.

Roman Štolpa

Pád herce a režiséra Romana Štolpy způsobil alkohol. Štolpa známý jako doktor Martin Liška ze seriálu Velmi křehké vztahy s ním bojoval už několikrát. Pitím se snažil uniknout depresím, pak jím řešil rodinné problémy a peripetie se ženami. Od manželky se dvěma syny odešel svého času k milence, herecké kolegyni Markétě Plánkové, s níž má dceru Agátu. Nový vztah ovšem údajně ztroskotal na jeho pití a Štolpa se vrátil k původní rodině. Plánková mu kvůli alkoholu dceru nechce půjčovat a Štolpa s ní kvůli tomu vede již dva roky soudní boj.

Štolpa na začátku roku tvrdil, že s alkoholem nadobro skoncoval. V dubnu byl ovšem nachytán opilý namol. Bylo zřejmé, že démon alkohol byl silnější než hercova vůle. V říjnu se rozhodl vyhledat odbornou pomoc a zbavit se své závislosti v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Těžké rozhodnutí pro obyčejného člověka, ještě těžší pro člověka veřejně známého. Navíc mu bylo jasné, že svůj pobyt tady neutají, i když si to už kvůli svým školou povinným synům moc přál. Rodina mu je vedle přátel nakonec tou největší oporou a léčba se rychle krátí. Vánoce strávil herec doma, Silvestr oslaví samozřejmě bez alkoholu ještě v léčebně a 5. ledna se vrátí do obyčejného života. Věří, že v něm obstojí konečně bez alkoholu a v příštím roce si tak bude moci na své konto připsat jeden vzestup.

Martin Chodúr

Doslova raketový vzestup má za sebou Martin Chodúr, vítěz soutěže Česko-Slovenská SuperStar a Objev roku 2009 v prestižní anketě Český Slavík Mattoni 2009. Dvacetiletý mladík z Ostravy okouzlil nejen porotu soutěže, ale hlavně diváky. Od nich získal milion a čtvrt hlasů, které mu přinesly vítězství a nastartovaly slibnou budoucnost.

Jeho minulost ale také není k zahození. Od roku 2005 působí jako zpěvák v ostravské skupině Robson, se kterou si už zahrál živě v televizi, a sice v roce 2007 v Noci s Andělem. Pro televizní anti-lifestylový pořad Sabotáž také natočil s kapelou znělku.