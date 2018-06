Padesátnice Paulová: Je mi báječně

„Trhli jsme se od party a jezdili po Mexiku, spali v chatrčích na břehu moře v ekologické rezervaci. Dokonce se mi manžela podařilo strčit do stanu, kde od pionýrského tábora nikdy nespal. Je hotelový a doutníkový typ,“ směje se Paulová.

Oslava vyvrcholila o víkendu v pražském Divadle Kalich, kde se hned po komedii Bez předsudků strhla vlna gratulací. Herecký partner Jany Paulové Pavel Zedníček totiž publiku její narozeninový den prozradil.

Dobře si pamatoval, když vyzvala loni v listopadu diváky, aby mu zazpívali Happy Birthday (tehdy spustil z lóže Karel Gott). Udělal to však stejně jako ona elegantním způsobem.

„Janě Paulové je dnes pětadvacet,“ oznámil. Když zůstali v prostorách divadla už jen pozvaní hosté, přišla chvíle pro Milana Svobodu. Veřejně vyznal své manželce lásku a předvedl vedle padesáti žlutých růží svůj hlavní dárek – zpěvačku Věru Bílou.

„Bylo to pro mne obrovské překvapení. Jestli poslouchám nějakého českého zpěváka, tak je to ona. Zbožňuju ji a umím všechny její písničky. Nejlíp to ví moje pravá ruka Zdenka Žebrakovská, která mne často vozí na zájezdy a vidí, jak mi její muzika udělá vždycky dobře. Spolu s Milanem to spunktovali a já jim za to hrozně děkuju. Jenom nechápu, jak se jim podařilo zpěvačku takové velikosti, jak fyzické, tak duševní, propašovat do divadla tak, že jsem si toho vůbec nevšimla,“ přemítá Paulová.

A jak se cítí jako čerstvá padesátnice? „Báječně. Zažívám jedno z nejhezčích období v životě. Mám pocit, že jsem zdravá, mám kolem sebe skvělé lidi, mám krásnou práci a v Kalichu takové divadelní podmínky, jaké jsem ještě nezažila. Jsem prostě šťastná.“