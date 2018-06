Pád z balkónu přežila díky hromadě výkalů

Pod domem v tu chvíli dělníci čistili septik. Nechali ho odkrytý a shodou náhod ho nestihli ještě úplně vysát.

"Když jsem dopadla, bylo v septiku několik desítek centimetrů usazeniny na dně. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby nebyl septik otevřený," řekla žena po převozu do nemocnice.

To potvrdil i lékař, který nešťastnici ošetřoval. "Jen pořádně páchla a utrpěla několik nevážných poranění."

Lidské exkrementy se v septiku shromažďovaly dlouhá léta a na jeho čištění přišla řada až ve chvíli, kdy si lidé začali stěžovat na špatně odtékající odpad.

"Bylo to jediné štěstí. Kdyby byl plný, mohla se utopit. Takhle spadla do toho nejpevnějšího a měkkého, co zbylo na dně," řekl novinářům z Nanjing jeden z čističů.