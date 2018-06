Pád Jana Krause slaví úspěch, zveřejnila ho americká média

Podle slovenského serveru Pravda.sk je autorem webové stránky muž známý pod pseudonymem Michael K, který nešetří štiplavým humorem a ironickými poznámkami. Smlsnul si i na videu z galavečera, které je umístěné na serveru YouTube.com. Kritiky se ale nedočkal moderátor Jan Kraus, ale dvě finalistky Miss, které v té chvíli byly s Krausem v záběru.

"Líbí se mi, jak ty dvě kočky na houpačkách vůbec nevěnují pozornost tomu, jestli třeba Jan není mrtvý nebo mu nehrozí vykrvácení v díře! Ale dívky přece musí ukázat to, proč tam ten večer jsou. Okouzlit publikum svými schopnostmi, houpat se," nešetřil finalistky autor webových stránek.

K pádu oblíbeného moderátora došlo hned ze začátku přenosu. Když Kraus přicházel na pódium, na kterém se na houpačkách ve večerních šatech pohupovaly dvě soutěžící, přehlédl okraj velkého otvoru uprostřed pódia a před očima šokovaných diváků na okamžik zmizel v černé díře. Během několika vteřin ale vyskočil zpátky na pódium a vrhnul se na moderování, jako by se nic nestalo. - čtěte Prokleté Slovensko: po Krausovi se skácela k zemi i Krainová

"Přímý přenos má v sobě jednu zásadní věc. Víte, že se něco podělá, teď jde jen o to, co to bude. Já jsem to zjistil hned na začátku," řekl po vyhlášení Miss Slovensko 2009 iDNES.cz Jan Kraus, který u našich východních sousedů slaví velký úspěch. - čtěte Missky už nejsou pipky, jediný blbec jsem já, říká Jan Kraus