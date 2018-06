Páchová: Nechápu vzestup Rebeky

* Na jak dlouho změní život mladé holky pár večerů, ve kterých se dostane před miliony televizních diváků?

Někdo jiný z toho možná bude žít rok, ale já, já snad ne. V SuperStar jsem poznala, že televizní hvězdičkou být nechci, takže ta sláva, doufám, dozní už brzo.



* Mě samého překvapuje, že hned, jak jsme si sedli ke stolu v zahradní restauraci, si začaly děti chodit pro autogram.

To mi nevadí. Horší je, když si třeba vyrazím na nějaký festival. Byla jsem v Domažlicích na Mišíkovi a na skupině Chodská vlna, ve které hraje na baskytaru můj přítel, a tam na mě opilí lidi prskali zblízka blbosti, křičeli na celé kolo, všichni se ohlíželi... Je to paradoxní, ale ještě dnes se občas musím maskovat. Naštěstí stačí dva culíky a nepozná mě nikdo.



* Ale zpívat chcete. A pokud vám to půjde, musíte se s popularitou smířit.

Mně by stačilo malé publikum, pro které bych dělala hudbu, co mě baví. A k tomu budu klidně módní návrhářkou, na kterou studuju. Vůbec by mi to nevadilo. Obdivuju třeba Dana Bártu - když se řekne jeho jméno, tak lidi vědí, o koho jde, ale on se přitom nemusí objevovat v televizi.



* A jaká muzika že by vás to bavila?

Zrovna si stavím repertoár, ale zatím spíš podle svého vkusu přebírám cizí skladby. Teď se mi třeba líbí jedna docela neznámá píseň od Cindy Lauperové. Sama skládat neumím, to nepůjde hned tak z voleje. Ale desku vydat chci, mám už nabídku z velké firmy. Jen si ještě nejsem jistá, jestli budu zpívat česky, nebo anglicky.



Smlouvu nepodepíšu



* Jak se díváte na fenomén SuperStar s odstupem?



Mě od začátku štvalo, že to je nafouklá bublina, když přitom nešlo o nic extra objevného. Nechápala jsem, že to lidi tolik žerou. Věřte, že když jsem se hlásila, něco tak velkého jsem si opravdu nepředstavovala.



* Někteří finalisté si už sehnali místo v muzikálech. To by vás nelákalo?

Když jsem byla menší, šla jsem na Draculu a ten se mi líbil. Ale nedávno jsem byla na dalších muzikálech, a ty už mě nezaujaly. V půlce jsem chtěla odejít, třeba při Rebelech. Nic takového dělat nehodlám.



* Co máte z prodeje vaší společné finálové desky?

Nic. Je nás deset a prý by to bylo složité rozpočítávat na procenta. Já tomu ani nerozumím.



* Takže jste na svém úspěchu v soutěži nic nevydělala?

Koncerty v Sazka Areně placené byly a myslím, že docela dobře. Dohromady jsme za ně dostali každý po padesáti tisících. A pak jsou taky placené autogramiády v obchodních centrech, které mě sice moc nebaví, ale asi to k tomu cédéčku patří.



* Jaký je váš vztah s manažerem Janem Musilem?

Dá se s ním popovídat, je docela sympatickej, takže nic proti němu. Ale nechci podepsat na další tři roky smlouvu s manažerem. Myslím, že to nepotřebuju. Slyšel jsem, že je vaše cena za vystoupení mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci. To platí? Nevím. Na obchodní centra, kde propagujeme desku, to sedí, ale jinak mi takhle vysoké nabídky nechodí.



* Myslíte si, že z Anety Langerové bude někdy za dva roky populární zpěvačka?

Asi bude známá, ale nevěřím, že by se zařadila k současným českým hvězdám. To ona ani nechce. Udělá si místo jinde a za to ji mám ráda - jako člověka i jako zpěvačku.



* Jste v kontaktu?

Ne. Všichni finalisti mají strašně práce a neviděli jsme se už docela dlouho. Ani netuším, jestli se ještě vůbec někdy setkáme.



* Chtějí vůbec vaši vrstevníci, aby někdo na špičce českého popu vystřídal stálice, jakými jsou Gott nebo Bílá?

Osobně proti těmhle zpěvákům nic nemám, ale lidi stejně staří jako já dnes poslouchají spíš zahraniční hudbu nebo české kapely, které nejsou tolik známé. Nevěřím tomu, že jich nějak zvlášť hodně poslouchá Karla Gotta nebo Lucii Bílou.



* Co třeba vy děláte, když diskžokej na diskotéce pustí Helenu Vondráčkovou?

Moc na diskotéky nechodím, ale v takovém případě bych se pousmála. Vondráčkovou jsem sice měla ráda, ale to mi bylo sedm. Teď už si ji nepouštím. A když už bych si na ni zatancovala, tak jedině ze srandy.



* Aneta Langerová se radívá s právníkem. Vy taky?

Taky. A asi všichni se shodujeme, že teď smlouvu nepodepíšeme. I proto, že je k nám podle právníků docela tvrdá. Ajá se navíc bojím, že bych se nedovídala všechno; že by agentura vybírala, které nabídky pro mě přijme a které ne. O čemž bych si ráda rozhodovala sama.



* Počítáte i s možností, že se na vás za pár měsíců úplně zapomene?

Počítám. Ale co - škola mě celkem baví, a i kdybych neměla jiné nabídky, tak v mladoboleslavském divadle můžu hrát i zpívat. A nebude mi vadit, že to není nijak zvlášť placené a že budu brát honoráře jako každý jiný herec. Samozřejmě, chci vydat i tu desku, ale nebudu spěchat na předvánoční trh a udělám ji klidně až za rok. Až z ní budu mít dobrý pocit.



* Jak změnila vaše nečekaná popularita atmosféru u Páchů v rodině?

Tam si z toho všichni dělají srandu. Babička mi ustavičně říká Superstáre a taťka taky - ten mě občas uklidňuje: Neboj se, teď tě kamkoli pustěj, když jsi byla v televizi. Prostě to vážně neberou a ani nechtějí, abych využila situace a brala všechny nabídky.



* Co si myslíte o české hudbě?

Jsou v ní zpěváci, u kterých nechápu, jak mohli prorazit.



* Třeba?

Nechci nikomu ublížit, ale moc jsem nechápala vzestup Rebeky. Tam asi hodně zapracovali manažeři. Můj vkus to rozhodně není - mám radši Divokýho Billa, protože to je opravdu hudba, nic syntetického. Anebo Support Lesbiens.



* Jak si vybíráte novou hudbu, když ani neposloucháte rádia?

Většinou mi cédéčka dávají kamarádi. Tak jsem se dostala k Radiohead - kamarád z Anglie mi je poslal s tím, že nic lepšího nikdy neslyšel, a já se do té hudby zamilovala.



* Co říkáte na akci CzechTek, která skončila před pár dny?

Když se lidi chtějí bavit takhle, prosím, ale mně taneční hudba vůbec nic neříká. To, že je ta akce ilegální, mě nepohoršuje. Spíš celkem obdivuju, jak se všechno do posledního dne tají a pak se tam sjedou davy.



Tráva přijatelná je



* Zajímá vás politika, nebo to vůbec neřešíte?

Nevyznám se v ní. Rozhodně se netěším na to, až půjdu k prvním volbám, to mám spíš strach, že bych mohla zvolit špatně. Takže si to radši nechám až na dobu, kdy politiku pochopím. Určitě to zatím není tak, že bychom seděli s kamarádama v hospodě a povídali si o nové vládě.



* Víte vy ještě něco o komunismu?

Ani o to se moc nezajímám, ale přece jen, od táty a dědečka o tom vím. Stejně jako většina kamarádů považuju komunisty za špatný, snad jen jedna holka z mého okolí by se k nim připojila. Já teda ne. Už proto, že jsem se ve Skautu dozvídala, jak ho komunisti rušili a udělali z něj Pionýr. Nebo jak se náš soubor změnil z Dětské noty na Pionýrskou...



* Ve vašem věku chtěli lidi odjakživa proti něčemu protestovat. Ale vás se to - řekl bych - asi netýká.

Kvůli životnímu prostředí bych klidně petice podepisovala. Vadí mi, že když už se třídí odpad, tak se potom často sveze na jednu skládku a nikdo už se o něj dál nestará.



* Generace vašich rodičů měla jednu výhodu - když už se objevila zajímavá kniha, deska nebo film, věděli o tom skoro všichni. Jsou i dnes umělecká díla, o kterých mladý člověk vědět prostě musí?

Teď už si každý vybere něco jiného, takže si jen těžko popovídáme o knížce, kterou známe všichni. Sama čtu třeba fantasy a musím si vybírat kamarády, kteří jsou na tom stejně. Nijak zvlášť moc jich není. Ale teď mě napadá, že skoro povinným filmem je Pán prstenů. Zato u muziky, tam o žádné generační kapele nevím. Už nejsou ty doby, kdy všichni poslouchali Beatles.



* Ještě před deseti lety bylo mezi sedmnáctiletými plno anarchistů, pankáčů, skinheadů. Jak to vypadá dnes?

Nedávno jsem v metru nastoupila do vagonu plného skejťáků, nikdo jiný tam nebyl. Těch je docela hodně. Ale já si mezi nima připadala jako cizinec, mně hip hop a skejt neříkají nic.



* A co mladí rasisté? Je jich třeba u vás v Mladé Boleslavi hodně?

Podle mě míň než dřív a mezi mými známými nejsou vůbec. Třeba já se na Romy vůbec nekoukám skrz prsty, ani si nemyslím, že mě kdokoli z nich může okrást. Tašku si chráním jen před těmi podezřelými, ale tak to mám i s bělochama.



* Jaké drogy považuje vaše generace za společensky přijatelné?

Tráva přijatelná je. Nikdy jsem ji sice nezkoušela, ale nic proti jejímu kouření nemám. A až bude naše generace rozhodovat o zákonech, tak už se snad za její pěstování nebo kouření trestat nebude.



* To vás neláká ani pár zkušebních šluků?

V mém okolí to je časté, ale já trávu opravdu nikdy nezkusila. Moje experimenty s kouřením skončily u vodní dýmky.



* A co láska - chce si vaše generace spíš užívat, nebo dává přednost dlouhým, věrným vztahům?

Mí kamarádi mají názory blízké šedesátým letům a volné lásce, ale u většiny kamarádek to je naopak. Ty si nechtějí jen užívat. A například mně úlety vadí. Nechci být s někým jenom ze srandy, musím mít toho člověka strašně ráda.



* Změnila účast v SuperStar váš život i v tomhle?

Když na mě dřív v metru koukal kluk, tak jsem si říkala, že se mu líbím, a to už si dnes říct nemůžu. Prostě mě viděl v televizi a dívá se na mě kvůli tomu. Ale jinak se nezměnilo nic - nikdo mě nechtěl sbalit jen proto, že jsem byla v televizi.



* Současného přítele jste si našla po SuperStar?

Ještě v jejím průběhu. On nás tam doprovázel na basu. Třeba tohle já vidím jako velké plus té soutěže...



* Co radíte lidem, kteří se chtějí za rok přihlásit do druhého ročníku SuperStar?

Aby se nikdy nepřetvařovali. Aneta nezměnila svůj styl, i když mohla. Stála si za svým a vyhrála.

PETRA PÁCHOVÁ

Studentka z Mladé Boleslavi získala na jaře nečekanou popularitu, když se dostala do finále soutěže Česko hledá SuperStar. Kromě zpívání ji nejvíc baví módní návrhářství, kterému se věnuje ve škole. Po prázdninách by měla nastoupit do třeťáku. "Nemám dokončený ročník, tak se teď musím učit. To je jediná věc, kvůli které účasti v SuperStar lituju. Budu přezkušovaná ze čtyř předmětů." V literatuře si oblíbila žánr fantasy, a tak čte Tolkiena nebo Pratchetta. Od první třídy se učila hrát na violoncello, k němu později přibyla flétna a dnes hraje na baskytaru. Od roku 1995 zpívá s mladoboleslavským souborem Paprsek. Chodí i do Skautu, kde už jako malá získala přezdívku Zlatuška. Má jednu mladší a jednu starší sestru.