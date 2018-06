P. Diddy oslavil Kristova léta

Podle internetového magazínu Hello přivezly hosty do Marrákeše dva speciální Jumbo-Jety z New Yorku a Paříže. Pozvání přijala řada celebrit, například francouzský herec Gérard Depardieu, modelka Naomi Campbellová či milionářka českého původu Ivana Trumpová.



Oslava odstartovala v nejmódnější marrákešské restauraci. Hosté, které bavili břišní tanečnice a třicet muzikantů, popíjeli luxusní šampaňské značky Cristal přivezené speciálně pro tuto příležitost. Následující den se slavnost přesunula do mramorového Palais Bahia. Nejvíce zářil samozřejmě sám oslavenec, kterému bylo třiatřicet 4. listopadu. P.Diddy byl doslova ověšen diamanty za několik miliónů dolarů. Na ruce měl prsten s dvacetikarátovým žlutým diamantem a šedesátikarátový náramek, v uších náušnice z perel.



Událost podporoval sám mladý marocký král Muhammad VI. Večírku P.Diddyho využil jako skvělou příležitost ukázat krásy Maroka nóbl turistům. Rád by totiž, aby v roce 2010 dosáhla návštěvnost severoafrické země magického čísla deset miliónů turistů. Doposud Maroko navštíví ročně 1,5 miliónu turistů.



P.Diddy je svými luxusními večírky pověstný. Jedním z nezapomenutelných byla i nedávná party, na kterou P.Diddy pozval hosty prostřednictvím osmistránkové pozvánky vázané v kůži. Desítky V.I.P. hostů si pak jako pozornost odnášely dárkový košík za 16 tisíc liber naplněný oblečením z návrhářské dílny P.Diddyho, stereo zařízením, snowboardy a diamantovými šperky.



Za zmínku stojí i večírek pořádaný P.Diddym u příležitosti předávání MTV Video Music Awards. Do manhattanského nočního klubu se tehdy vměstnalo 1500 hostů včetně Britney Spearsové, Enriqua Iglesiase či komika Mika Myerse.



P. Diddy na udílení MTV Awards 2001.