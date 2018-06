Ozzy trpí Parkinsonským syndromem

Bývalý frontman skupiny Black Sabbath si už před dvěma lety stěžoval na to, že mu třas "prakticky ničí život".

Zpěvák si ale myslel, že neustálé chvění těla je důsledkem dlouhých let, kdy se nezřízeně oddával nejrůznějším drogám a alkoholu.

Byly dokonce náznaky toho, že možná trpí Parkinsonovou nemocí. Nyní mu však lékaři sdělili, že potíže zdědil po rodičích.

"Vždycky jsem předpokládal, že to je tím pitím a drogami. Nyní jsem ale zjistil, že to mám v rodě. Jmenuje se to Parkinsonský syndrom, není to ale Parkinsonova nemoc. Cokoli, co má co do činění s centrálním nervovým systémem, má v sobě obsaženo slovo Parkin," prohlásil Ozzy podle agentury WENN.

"Lékař v Los Angeles se mi snažil tvrdit, že mám roztroušenou sklerózu. A já mu až donedávna věřil. Když jsem o tom říkal sestře, řekla mi: Ne, ty také? Měla to máma, teta Elsie i babička."